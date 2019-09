Mintegy 200 vendége volt Iszkaszentgyörgynek

Dukai Miklós helyettes államtitkár, Madaras Attila, a Magyarországi Falumegújítási Díj bíráló bizottságának elnöke, valamint a 2017-es győztes Iszkaszentgyörgy polgármestere, Gáll Attila adták át a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért járó díjat, amelyet Környe érdemelt ki az idén.

Beke László, Környe polgármestere lapunk kérdésére elmondta, ez olyan elismerés, amelyet ugyan ő vett át, de a sikerért a település minden lakójának és szervezetének köszönet jár: „Hosszú, közös munka elismerése a díjnak az elnyerése, amelynek jogán jövőre az európai díjátadón Környe bemutatkozhat a kontinensnek, és képviselheti Magyarországot is”, fogalmazott a település első embere, aki azt is hozzáfűzte, Környe nemcsak az épített környezetére lehet büszke, de a helyi termékekre, így a zöldségekre, vagy a messze földön híres hentesáruira, amelyekért akár külföldről is eljönnek.

És hogy erre valóban büszkék, azt fateknőben felhalmozott friss kolbászok, szalámik és füstölt sonkák hirdették a kastély udvarában felállított sátor alatt, ahol péntek reggel elkészültek a versenyben résztvevő és díjazott települések kis standjai is, szám szerint tizenöt.

Ezek mindegyike néhány négyzetméteren igyekezett bemutatni a rájuk leginkább jellemzőket: bor, pálinka, méz, nemezelt ruha és falvédők, hímzett faldíszek és ingek, pékáru, pogácsa – hogy csak néhány példát említsünk – jelentek meg az asztalokon és a standok oldalán.

És mivel nemcsak a települések bemutatkozójának és a díjátadónak, de egyben egy falumegújító konferenciának is házigazdája volt Iszkaszentgyörgy, ezért a dél­előtt folyamán köszöntők és előadások is elhangzottak a művelődési ház színpadán. Az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség Igazgatója, Theres Friewald-Hofbauer nem tudott részt venni az eseményen, így helyette a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának részéről Ónódi Gábor osztotta meg gondolatait a megjelentekkel, valamint Madaras Attila is tartott előadást. A délelőttöt az óvodások és iskolások műsora zárta, a Magyarországi Falumegújítási Díj átadásra pedig a közös ebédet követően került sor.