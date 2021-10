Mindig zenés színpadra vágyott a bicskei Fenyvesi Gabriella

Gyerekkorában dráma tagozatos osztályba járt, és hat évig versenytáncolt – kétszeres világbajnoki címet is nyert az egyesülettel formációs tánc kategóriában. A közép­iskola után a Zene­akadémián klasszikus éneket tanult, jelenleg az oratórium és dalénekes mesterképzést végzi. Idén a Mester és Margaritában debütált a Magyar Állami Operaházban.

Fenyvesi Gabriella Rea családjával 2017-ben költözött Miskolcról Bicskére, miután felvették a Zeneakadémiára. Ezzel a momentummal új életszakasz vette kezdetét a fiatal lány életében, aki eredetileg nem operaénekesnek készült, bár színpadi tapasztalata volt.

– A táncnak köszönhetem, hogy gyerekstatisztaként bekerültem a miskolci Dzsungel könyve darabba, amit Krámer György rendezett és koreografált. Ám később éppen a tánc maradt ki az életemből, aminek több oka is van, de leginkább az, hogy nem tudtam összeegyeztetni az iskolával, a színházzal és az időközben elkezdett zeneiskolával – mesélte Gabi, aki zongorával kezdte zenei tanulmányait, két év után azonban rájött, nem elég tehetséges hozzá. Ekkor váltott az énekre.

Ami a színházat illeti, az előadások előtti készülődés, a hely és az előadások hangulata teljesen magával ragadta, és miután ösztönösen mozgott ezen a terepen, s teljesen otthon érezte magát, rájött, a színpad lesz az ő útja. Valahol mélyen, legbelül mindig zenés színházra vágyott.

Kiskorában, kicsi gyerekként egyáltalán nem énekelt szépen, ám 7-8 éves korában valami csoda folytán olyan technikával kezdte képezni a hangokat, amely a klasszikus énekléshez kell. Erre édesapja figyelt fel, aki szintén foglalkozott zenével.

– Azért nem kezdtek el azonnal taníttatni, mert ilyen fiatalon még nem érdemes. Kevesen tudják, hogy a lányok is mutálnak, sokat változhat a mi hangunk is. Ahogy elkezdtem énekelni tanulni, valahogy minden könnyen, természetesen ment. Akkoriban inkább a musicalek tetszettek, de aztán az énektanárnőm finoman a klasszikus vonalra terelt. Egy esztendő után már olyan darabokat kaptam, amelyeket mások csak négy-öt év után. Első körben nem volt bennem őrült rajongás az operáért, de tetszett, és egyre többet is hallgattam, így szépen beleszoktam. Mire továbbtanulásra került a sor, a Zeneakadémián és az éneklésen kívül más nem is jöhetett szóba – mondta a fiatal mezzoszoprán, akinek példaképe a salzburgi Mozarteum dal­énekese, Barbara Bonney, az operaénekesek között pedig Diana Damrau.

Ösztönös tehetsége az egyetemen is korán megmutatkozott. Már másodéves korában szerepet kapott az opera-énekművész mesterképzés végzőseinek vizsgaelő­adásában. Ezt pedig minden évben a szakma menedzserei is megnézik. Az évek során persze számos egyéb fellépés és koncertlehetőség is adódott számára. Harmadéves volt, amikor meghirdették, zeneakadémistákat keresnek Gyöngyösi Levente készülő új darabjának, a Mester és Margaritának a kisebb szerepeire.

Nem olyan régen, október 9-én debütált az operaház színpadán

Gabi végül három szerepet is megkapott. A próbák 2019-ben indultak, ám a darab végül az ismert körülmények miatt az idén februári online bemutatót követően csak október elején kerülhetett a közönség elé. Mivel a darabban sokat táncolnak, Gabi tánctudását is remekül hasznosíthatja. Ez a fajta előképzettség is jól jön, mivel mostanság egyre több olyan opera kerül színpadra, amelyben az ének mellett hangsúlyos szerepet kap a koreográfia.

– A legnagyobb szerepálmom Puccini Bohéméletének Mimije. Aztán majd később, mert erre a szerepre érni kell, szeretném Verdi Traviatájában Violettát énekelni – mondta, majd hozzátette:

– Az opera különleges műfaj, a dallamok egyediek, finomak, elegánsak. Nem véletlenül kötöttem ki a műfajok közül a legnagyobbnál.

Az operaház mindenképpen jó belépő lehet az egyetem utáni karrierjéhez, és Gabi reméli, hogy hosszabb távon is szánnak majd szerepet neki. A tehetsége és a szorgalma megvan ahhoz, hogy csillag legyen a hazai opera egén. A többi nem rajta múlik.