Mindig az utasítást végrehajtva cselekedtek a diákok a Bregyóban

Nem is olyan régen még világ-, Európa- és olimpiai bajnok versenyzők koptatták a pályát, most pedig katonás rendben gyülekeztek ugyanitt a középiskolás fiatalok.

Noha terepszínű ruhába bújtak, az álcázás mégsem sikerült: a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban és környékén könnyen ki lehetett szúrni az együtt mozgó, különféle feladatokat teljesítő csapattagokat. Székesfehérvár mellett Dunaújvárosból, Velencéről és Seregélyesről összesen tizenöt csapat diákjai bújtak egyenöltözetbe, majd eredtek futásnak. No nem szanaszét, hanem egyszerre, egy irányba, ez ugyanis a bemelegítés része volt a napnak.

Hogy kontextust adjunk a történteknek, lejegyezzük: az országos haditorna verseny megyei döntője zajlott Székesfehérváron. A versengés célja, hogy a szervezők a honvédelem ügyét a sport eszközeivel népszerűsítsék, fejlesztve a fiatalok készségeit, erkölcsét és fizikai képességeit. Éppen ezért a feladatok között honvédelmi totó, kézigránát-célbadobás, légpuskalövészet, mátrix- és akadályfutás egyaránt szerepelt. Végső megmérettetésként fegyveres váltófutáson vettek részt az ifjak – az egyes állomások közötti szünetekben pedig egy úgynevezett Raptor lézerfegyveres pályán fejlődhettek a középiskolások.

Kapott csomagjukban térkép, járőrlap és szórólapok is akadtak, s a tárgyi elemek mellett elméleti „pakkal” is gyarapodtak: kezdésképpen egy balesetvédelmi oktatáson okosodtak. Itt hangzott el a címben is említett instrukció: a tanulóknak az utasításokat végrehajtva kell cselekedniük – ezzel garantálták ugyanis a sérülések, balesetek elkerülését, minimalizálását.

– Példaértékű a diákok önkéntessége, bátorsága, hiszen a négyfős csapatok tagjai maguktól jelentkeztek a versenyre. Többen már visszatérői is a megmérettetésnek – fogalmazott Rátkai István alezredes.

A dobogó harmadik fokán a székesfehérvári Deák Ferenc kereskedelmi és vendéglátóipari középiskola csapata végzett – ugyanők kormányhivatali különdíjban is részesültek. Másodikként az ugyancsak székesfehérvári Árpád középiskola fiataljai futottak be; az első helyet – s ezzel az országos döntőbe jutást – a megyeszékhely Váci középiskolájának csapata szerezte meg.