Mindig a víz az úr! A felelőtlenség és a közöny uralkodott a Velencei-tó partján idén nyáron

Véget ért a 2021-es nyár, amely végre szabadon telt, és mindenki kiereszthette egy kicsit a fáradt gőzt, és kipihenhette a mögöttünk álló nehéz időszakot. Természetesen akadtak olyanok is, akik túlságosan eleresztették magukat, és a felelősség mint fogalom, kitörlődött a szótárukból erre az időszakra.

Balogh Lajossal a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány vezetőjével a nyár berobbanása előtt beszélgettünk arról, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk a vízben és a vízparton, mire figyeljünk, hogy a kikapcsolódás ne fulladjon tragédiába. Habár az idén nem tudtak annyira aktívan részt venni a mentési munkálatokban, pénz és kikötő hiányában, így is volt miről beszélgetni. Számos dolgot érintettünk, mint a vízibicikliről ugrálás, a mentőmellény hiánya, a bójákon túl való tartózkodás. Most ugyanezekről a dolgokról kell beszámolnunk, mert úgy látszik idén is a felelőtlenség és a víz volt az úr a Velencei-tónál, ez pedig sajnos emberéleteket is követelt, így a 2021-es nyár sem telt tragédia nélkül.

Négyen fulladtak bele a tóba

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, idén négy áldozatot követelt a Velencei-tó. Ebből egy esetben a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők csoportja is részt vett a mentésben. Ennél az esetnél egy apuka és kisgyermeke ment be messzire vízibiciklivel, majd a férfi vízbe ugrott, azonban nem jött fel a felszínre. A Katasztrófavédelemtől érkezett hozzájuk a riasztás, egyeztetve a rendőrséggel pedig kaptak egy területet, amelyet elkezdtek átkutatni, a már jól ismert szonárral és víz alatti kamerával. Ilyenkor négyzethálót követve, „lépésről-lépésre” haladnak, tehát nagyon aprólékos és időigényes a munka. Ebben az esetben este le is fújta a rendőrség a keresést, nem jártak sikerrel, pedig később kiderült, már közel jártak. Másnap délután egy halőr találta meg az eltűnt férfi testét. Nagyon sajnálatos eset volt, sok mindenkit megrendített.

A SUP és a mentőmellény hiánya

Az idei évben is rengeteg olyan SUP-ossal találkozhattunk, akik nem viselték a mentőmellényt. Ez pedig hatalmas felelőtlenség, hiszen könnyen megtörténhet a tragédia, ha az ember vízbe esik. Nem számít milyen alacsony a vízállás, mennyire tud úszni az adott személy, a víz hatalmával senki nem tud versenybe szállni, csak a mentőmellény, ami valóban életeket menthet. Arról nem is beszélve, hogy vannak olyanok, akik még úszni sem tudnak, na ez az abszolút felelőtlenség, melynek könnyen lehet az a vége, hogy szonárral keresik majd a víz alatt.

Az örökzöld vízibicikli

A strandokon való használata már eleve balesetveszélyes, ezt jogszabály tiltja. Hivatalosan csak a bójákon túl lehetne használni ezt az eszközt. A strand területén könnyen megtörténhet az is, hogy a bicikliről nem veszünk észre egy strandolót, nekimegyünk sérülést okozva neki a „legjobb” esetben. A bójákon kívül pedig elfelejtenek olyan alapszabályokat a fürdőzök, hogy felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, meggyőződünk a tó mélységéről, mielőtt fejest ugranánk. Szinte már mindenki kívülről fújja ezeket a szabályokat, betartani mégis restellik. Hűbele Balázs módjára ugrálnak gyerekek és felnőttek egyaránt. Természetesen akinek nem inge…de sajnos a tapasztalat szerint ez a ritkább.

A biztonság nem ciki!

Sajnos egyre elterjedtebb az a norma, hogy mentőmellényt viselni ciki, mert az azt mutatja, hogy gyengék vagyunk félünk, és nem tudunk úszni. Pedig büszkén kéne viselni, példát mutatva, hogy felelősségteljes emberek vagyunk. A Velencei-tónál nem igen láttunk mentőmellényes sportolókat ezen a nyáron sem. Az alacsony vízállás elég biztonságot adott nekik, pedig sekély vízben is történhet nagy baj, ha az ember például rosszul lesz.

Az érthetetlen közöny

Nem egyszer találkoztunk olyan esettel, mikor valakinek segítségre lett volna szüksége, de nem kapott. És az ilyenkor leggyakrabban előforduló mondatok: „ azt hittem csak játszik”, „ azt hittem, hogy viccel”, „biztos nincs baj”. A végén pedig úgy végződik, hogy nem gondoltam volna, hogy ez fog történni. Tehát a közöny nagy szerepet játszik a haláleseteknél sajnálatos módon. Jobban kell egymásra figyelnünk, mert ha kicsit komolyabban vesszük ezeket a szituációkat, akkor akár életeket is menthetünk.

A jövő nemzedékének

A következő nyáron szeretnének a gyermekek számára egy vízimentő tábort elindítani, hogy a jövő nemzedékének megtaníthassák ezeket a fontos dolgokat, hogy kevesebb szomorú esetről kelljen beszámolni majd.