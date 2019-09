Mindenük elégett a mezőkomáromi családnak, most kell a segítség

Még a hétvége folyamán érkezett a hír a katasztrófavédelemtől: Mezőkomáromban teljes terjedelmében ég egy mintegy nyolcvan négyzetméteres épületrész.

A hivatásos szervek tájékoztatása alapján egy ikerház egyik felében keletkezett tűz, amelynek következtében még a födém is beszakadt. A tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, megfékezték a lángokat, sőt még egy gázpalackot is időben kihoztak az égő házrészből. A szerencsétlenségben örömteli, hogy személyi sérülés nem történt: a tűz nem tett kárt az édesanyában és négy fiatalkorú gyermekében sem. Azonban mindenük porrá lett.

Köő Péter polgármester a tűzesetet követően a helyszínre sietett, hogy amiben csak lehet, segíteni tudjon.

A település lakói is hamar megmozdultak: az önkormányzat által a közösségi oldalon meghirdetett azonnali gyűjtésben sokan kivették a részüket.

– A családnak mindene elégett, szóval a gyűjtés továbbra sem áll meg. Mivel az egész lakórész megsemmisült, nemcsak ruhára, élelmiszerre, de hagyományos mosógépre, centrifugára, gáztűzhelyre, székre, egyéb bútorokra, rádióra és televízióra is szükségük lenne – nyilatkozta a településvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy a gyermekek 8 és 16 év közöttiek, két fiú, két lány.

A sajnálatos tűzesetig a család a falu külső szélén élt, most egy központi, kétszobás, önkormányzati tulajdonú lakásba tudtak beköltözni, ahol egyelőre lényegében ingyen lakhatnak, egyedül a rezsit (villanyt, vizet) kell fizetniük.

Ha segítenének, az adományokat a mezőkomáromi önkormányzathoz és az óvodához lehet eljuttatni.

Vezető képünk illusztráció!