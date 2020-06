Minden korosztálynak értékes Kútvölgy sétány épül a Sajgó-patak mentén

A Mesevár Óvodában és Bölcsődében végig ügyeletet tartottak az elmúlt hetekben, lassacskán visszaérkeznek a gyerekek. Új játékok kerülnek az udvarra, s megújulnak a régiek is.

A mányi óvoda több mint száz éve épült, azóta persze többször felújították, téglaburkolatos homlokzata szépíti a tradicionálisan hivatalosan is Mester sornak nevezett utcát. S ami még örvendetesebb: nemhogy fogyatkoznának a gyerekek a kétezerötszáz lelkes településen, de egy kicsit mindig többen születnek a faluban, mint ahányan távoznak az élők sorából. Ezért alakítottak ki minibölcsődét is a régi épület mögötti traktuson, a teljesen új szárnyon. Jelenleg a régi udvari játékok felújítása és újak elhelyezése folyik – ez utóbbiak között a bölcsődés korosztály életkori sajátosságait is szem előtt tartva. Száznál több óvodás és bölcsődés jár az intézménybe, sajnos, idén elmaradt a mindig nagy látogatottságú anyák napja, s a nagycsoportosok ballagása is.

Ugron Zoltán polgármester a testület egyetértésével úgy határozott, a koronavírus idején is ügyeletet tartanak, a szabályok szigorú betartásával. Gagyiné Páldi Hajnalka óvodavezető és munkatársai mostantól már fogadják az eddig otthon maradott gyermekeket is. Mányon egyetlen vírusfertőzött se volt ez idáig, mondta Ugron Zoltán, remélik, ez így is marad. A Mesevár nemzetiségi óvoda, Szerencsésné Ferenczik Julianna német nemzetiségi óvodapedagógus okítja a legkisebbeket a nyelvre. Ma már kevesen beszélik anyanyelvükként a szülők, nagyszülők között is a németet, vagy ahogyan itt mondják, a sváb tájszólást, viszont számosan visszatanulják az irodalmi németet. Az óvodában és az általános iskolában is dolgoznak helyi születésű és elkötelezett lokálpatrióták, akik a helyi magyar és német hagyományokat ápolják.

A Mester sorral párhuzamosan folyik a kis Sajgó-patak, a művelődési ház mögött kanyarog, a református templom és lakóházak háta mögött. Tágas, téres partjára készül a pályázat, gyalogjárdás sétány kialakítására. A legkisebbek biztonságosan sétálhatnak a sétány elkészültével, a házak úgy fogják közre a helyet, hogy autó nem fér be, viszont a sekély patak sem fenyegető. Pihenőpontokat helyeznek el a most lényegében kihasználatlan, ugyanakkor igen hangulatos területen, tornagyakorlatokat ajánlanak egy-egy „állomásnál”. Az időseket és valamennyi korosztályt idevonz a leendő Kútvölgy sétány – az ovisokat délelőtt, a nagymamákat délután, a szerelmeseket pedig romantikus estéken.