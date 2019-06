Minden, ami mentő – Regionális mentőnapot tartottak Bicskén

Világelsőként a magyarok szervezték meg a mentő rohamkocsiszolgálatot Budapesten, 1954-ben! Az idén hetvenegy éves az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), a bicskei mentőállomás pedig alapításának az ötvenedik évfordulóját tartja. Ez alkalomból tartottak regionális mentőnapot a Bicske Szíve Parkban, látványos bemutatókkal.

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyék mentőszolgálatai alkotják az OMSZ regionális szervezetét, az ő képviselőik is eljöttek e forró júniusi szombaton az árnyas fűzfák által enyhet adó helyszínre. Megérkezett a budaörsi légibázisról az azonnal bevethető mentőhelikopter, s kiállították az ötvenedik évfordulós, vadonatúj, kiválóan felszerelt „ajándék” Mercedes Sprinter esetkocsit. A megjelent szolgálatosok ugyanúgy bevethetőek voltak, mint a helikopter és személyzete, a civilruhás szakemberek pedig ezúttal egy kicsit pihentek. Helyi mentőmúzeumot állítottak össze a hajdani Robur, Nysa és a UAZ mentőautókból, az eredeti felszerelésükkel együtt. Természetesen a tűzoltó bajtársak is megjelentek a regionális mentőnapon – ők máskor is gyakran vannak együtt, ha segíteni kell.

Pálffy Károly polgármester, Bálint Istvánné alpolgármester, Kutenics Péter bicskei mentőállomás-vezető és a munkában helyettese, Szoboszlai Zoltán mentőápoló bajtársi minőségben hívták vendégségbe az önkormányzat és a helyi mentősök nevében a regionális főorvos-igazgató Vörös Pétert és a Fejér megyei vezető mentőtisztet, Reszegi Imrét. Az esemény fővédnöke a megyei közgyűlési elnök, Molnár Krisztián volt. A helyi mentősök vehették át az önkormányzattól az idén alapított díjat, amelyet a hajdani legendás mentőállomásvezető, Bazsinka József emlékére alapítottak.