Milyen potenciális játékok rejlenek otthonunkban? Sevella Zsuzsanna játékfejlesztő tanácsai

A gyerek már megunta az összes hiper-szuper, csengő-bongó, fénylő-zengő játékszert. Hétfő óta áttért Cirmi módszeres vegzálására, napi 25 órában húzza a macska farkát. Úgy oldja ezt meg a furfangos kölök, hogy egy órával korábban kel. De minden áldott nap! Kipihent a szentem.

Kéne pár ötlet! Milyen potenciális játékok rejlenek a gyerekszobán túl, például a konyhakredenc fiókjában vagy a spájz recsegő polcain? Sevella Zsuzsanna játékfejlesztőt, a MintaKINCStár programgazdáját kértük meg, adjon tanácsot.

– Játék befőttes üvegek kupakjaival – adott tippet. – Izgalmas memóriajátékot készíthetünk, ha a kupakok alá különféle apró tárgyakat (gombot, tűt, cérnadarabot, gyufaszálat, fémpénzt, pici papírdarabot) helyezünk párban. Kezdődhet is a játék: az asztalon vagy a szőnyegen elhelyezett kupakokat párban felemeljük, amennyiben párt találunk, magunk mellé tesszük, ha nem, visszahelyezzük a helyére. Addig játsszuk, míg minden pár meg nem lesz. Ezt a játékot játszhatjuk tálakkal és lábasokkal is, ekkor akár nagyobb tárgyakat rejthetünk alájuk – mondta.

– Kúszás-mászás: kiváló házi akadályversenyt rendezhetünk a lakásunkban – jött a következő ötlet. Az akadálypálya kezdődhet 2 darab székkel, amelyek alatt át kell kúszni, majd jöhet 4-5 vizes palack, egymástól úgy félméteres távolságban sorban elhelyezve, ezeket szlalomban kell megkerülni, utána guruljon át a gyerkőc egy kisebb szőnyegen, aztán építsen 8-10 építőkockából vagy kisebb dobozokból egy tornyot, s végül egy kosárba egy méterről helyezzen be 6 szem krumplit, egyenként, fakanállal! Lehet bővíteni az akadályokat vagy több körre biztatni a „versenyzőt”. Az időmérés fokozza az izgalmakat! A konyha is kitűnő terep a játékra, persze azért óvatosan.

– Vegyünk egy tálcát, szórjunk rá egyenletesen eloszlatva lisztet, s jöhet a rajzolás! Kisebbeknél lehet csak egyszerű vonalvezetés: egyenes, hullámos, cikcakk. Nagyobbak mesebeli erdőt, várat, hasonlókat alkothatnak – tanácsolta Zsuzsa. – Mintás és figurális szalvétákból egyedi családi játékokat készíthetünk. A legegyszerűbben elkészíthetők a különféle kirakók. Válasszunk ki készletünkből szalvétákat, szedjük rétegeire, majd ragasszuk fel őket rajzlapokra! Száradás után tetszés szerint vágjuk fel: lehet csíkokban függőlegesen, vízszintesen, ferdén, négyzetekre, téglalapokra darabolva. A kisebbeknek egyesével adjuk kirakásra, a nagyobbaknak összerakhatjuk a készletet, s először válogatni kell a felvágási mód szerint. Ez egyféle szalvétával is működik. Amennyiben kisebb figurák szerepelnek a szalvétánkon, akkor nyírjuk szét elemeire, s egyforma kártyákra ragasztva készíthetünk belőlük memóriajátékot, dominót. Rendezhetjük őket sorba, csoportokba, alkothatunk velük meséket, de egyszerű társasjátékalapot is készíthetünk – folytatta.

Ricsajkedvelőknek, tessék: zenebona!

– A konyhában található edények, tányérok poharak hangjának vizsgálata nagyszerű unaloműző játék. Kísérletezhetünk a fém, a porcelán, az üveg hangjaival úgy is, hogy üresek, netán úgy, hogy folyadék vagy szárazanyag van bennük. A megszólaltató eszköz lehet fakanál, kiskanál. Mindig más a hang. Az ügyesebbek különféle ritmust is játszhatnak, vagy átalakulhatunk családi zenekarrá, s kedvenc dalunkat is lejátszhatjuk együtt. Nehéz abbahagyni – figyelmeztetett nevetve Zsuzsa.