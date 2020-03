Milliós tornazsák, hűtőszekrény: meglepő dolgokat hagyunk el a vonatokon, buszokon Fejérben

A MÁV ZRT. még februárban kiadott közleménye szerint másfélszeresére nőtt a vonatokon hagyott tárgyak száma 2018-hoz képest. Míg két éve 5883, 2019-ben már 9029 talált tárgyat regisztráltak, az elhagyott értékek közül minden második került vissza a tulajdonoshoz.

A vasúttársaság egy új adatbázis-kezelési rendszert vezetett be novemberben, mely során a jegyvizsgálók, pénztárosok mobilkészülékén lévő alkalmazásban képpel együtt azonnal rögzíthetők a megtalált értékek, ezzel segítve a gyorsabb és könnyebb beazonosítást. Az információkhoz a MÁVDIREKT is rögtön hozzáfér, így a telefonon érdeklődő utasok gyors és pontos tájékoztatást kaphatnak.

Az egész országot lefedő adatbázisban jelentős számmal szerepelnek táskák, iratok, pénztárcák, kulcsok, ruhanemű, de műszaki cikkeket (laptop, telefon) éppúgy találunk, mint különböző hangszereket (gitár, ukulele, hegedű, nagybőgő), sporteszközöket (gördeszka, hokiütő, jógamatrac, roller, íjfelszerelés), vagy éppen jegygyűrűt, babakocsit, műlábat. Tavaly év végén az ünnepi időszakban adventi koszorú, műfenyő, egy rókaszőrme, és bármilyen hihetetlen, de egy mikulásjelmez is bekerült az elveszített tárgyak közé. Ha pedig még mindig nem lenne elég különleges a lista, a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától azt is megtudtuk, hogy javítás alatt álló érettségi dolgozatot, doktori disszertációt és szakdolgozatot is találtak már a járatokon.

A fehérvári állomás vezet

A MÁV dolgozói az elveszett tárgyakat a nagyobb városok nevei alapján tudják szűrni. Fejér megyében Székesfehérvár, Dunaújváros, Pusztaszabolcs állomások a talált tárgyak gyűjtőpontjai. Az elhagyott és megtalált tárgyakat általában az adott vonal két végállomásán adják le. A székesfehérvári állomás a Budapest-Déli–Székesfehérvár, a Kőbánya-Kispest–Székesfehérvár; Dunaújváros a Budapest-Déli–Dunaújváros; Pusztaszabolcs a Budapest–Pusztaszabolcs elővárosi vonalon közlekedő vonatokon talált tárgyak gyűjtőhelyeként szolgál.

Megyénkben a vonatokon felejtett tárgyak kicsivel több mint fele kerül vissza a jogos tulajdonosához, a három állomás összesített adatait nézve, 2018-ban 845-ből 435, 2019-ben 845 leadott tárgyból 449. A legtöbb elveszett tárgy gyűjtőhelye a székesfehérvári állomás, az elmúlt két évben összesen 1615-öt adtak le itt, ezek közül 854 került vissza jogos tulajdonosához.

Általánosságban véve táskák, csomagok, személyes okmányok, ruhaneműk, mobiltelefonok és számítástechnikai eszközök kerülnek a gyűjtőpontokra.

Milliós tornazsák járt kézről kézre a buszon

Kérdéseinkkel megkerestük a Volánbusz Zrt. sajtóosztályát is, akik elmondták, a vasúthoz hasonlón a náluk utazók is általában táskákat, igazolványokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, diákigazolvány, stb.), szemüvegeket, ruhaneműket (például sapka, sál, kesztyű) hagynak el, de nagyobb értékű mobiltelefonokat is gyakran felejtenek a járatokon, illetve az autóbusz-állomásokon.

Mint megtudtuk, az elhagyott tárgyak palettája tavaly igazán extrém példákkal is bővült, úgy mint a hűtőszekrény, a televízió vagy Székesfehérvár esetében egy tizennégy millió forintot rejtő tornazsák, melyről korábban mi is beszámoltunk.

A járatok fedélzetén felejtett holmik leginkábbb az autóbusz-vezetőkhöz kerülnek. Amennyiben a tulajdonos rövid időn belül észreveszi, hogy elhagyott valamit, a szükséges azonosítást követően, közvetlenül a járművezetőtől is visszakaphatja tulajdonát. A járatokon elhagyott és át nem vett tárgyakat, valamint az autóbusz-állomásainkon talált értékeket a cég munkatársai nyilvántartásba veszik. Amennyiben a tulajdonos elérhetősége megállapítható, a kapcsolatfelvételt követően, tulajdonát visszaszolgáltatják részére. Fontos megjegyezni, hogy a talált tárgyakat a Volánbusz 3 hónapig őrzi meg, ennyi ideje van tehát jelentkeznie a tárgyak gazdáinak. Az utasok elhagyott értékeikkel kapcsolatban az autóbusz-állomásokon személyesen, valamint a busztársaság honlapján olvasható elérhetőségeken érdeklődhetnek.