Milliós támogatást nyert az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért Alapítvány

Húszmillió forint támogatást nyert az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért Alapítvány a Menő menza pályázaton.

Az elnevezés félrevezető: a cél nem korlátozódik az iskolai étkeztetés megreformálására. A szemléletformálás – a diákokon túl – lehetőség szerint kiterjed a község egész lakosságára – tűnt ki Bányai Szilvia, a kuratórium tagjának szavaiból. A pénzből megvalósuló program számos elemből áll. Így például egy dietetikus „felméri” és kiértékeli az iszkai iskola diákjait, megállapításairól tájékoztatja a szülőket. Életmódklub indult, melynek foglalkozásai mindenki előtt nyitottak. Létrehoztak továbbá egy tankonyhát. Az eszközök, melyek közt indukciós főzőlap és sütiforma egyaránt található, az iskolának is helyet adó Pappenheim-kastély egyik termében találhatók. Fontos elem a tankert létrehozása. A volt orvosi rendelő épülete mögött tíz ágyást alakítanak ki. Lesz külön ágyása valamennyi alsós és felsős osztálynak, az óvodának és a szülőknek is. Itt olyan zöldségeket, fűszernövényeket termesztenek majd, amelyek jó alapanyagul szolgálnak egészséges étkek elkészítéséhez. A kitűzött célok megvalósítását a házi orvos és asszisztense, s a védőnő is segíti – mondta el Bányai Szilvia.

A program adja a keretét azoknak a foglalkozásoknak is, amelyet Horváth Zsuzsa tanárnő, az alapítvány kuratóriumi elnöke tart a kastélyiskolában. Itt a gyerekek maguk sütnek, főznek. Múltkor sütőtökre komponáltak ételeket, pénteken az alapítvány báljára sütöttek, legközelebb pedig karácsonyra készítenek majd desszerteket. Persze, szigorúan az egészség jegyében. Ezért a szaloncukrot is gyümölcsből készítik majd a diákok.

