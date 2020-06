Milliárdos beruházás és munkahelyteremtés Iváncsa körzetében

A járvány elleni védekezés kiemelt feladatot jelentett a településen az elmúlt hónapokban, ám emellett jelentős beruházások és fejlesztések is megkezdődtek, melynek előnyeit a környéken élők is élvezhetik.

– A település újra bizonyította, hogy a bajban összefog, és most már nyugodtan mondhatom, a védekezés helyben is sikeres volt. Emellett a munka sem állhatott meg, hiszen számos megvalósítandó feladat erre az időszakra esett – kezdte beszélgetésünket Molnár Tibor polgármester. – Mindenekelőtt megemlíteném, hogy a Külügyminisztériumban bejelentettük az iváncsai ipari parkban összeszerelő üzemet építő Yaris Kabin Hungary Kft.-nek a több mint 5 milliárdos beruházását. A vállalkozás már az első ütemben is több mint száz dolgozónak ad majd munkát, így annak jelentősége jóval túlmutat Iváncsa határain. A cég széles körben kínál munkalehetőséget környékbeli településeken és a Dunaújvárosban élők számára is.

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a továbbiakban is arra, hogy a pályázati lehetőségeiket maximálisan kihasználják, és a már megnyert pályázatokat mielőbb megvalósítsák. – Tavasszal újabb, közel egy kilométer hosszú járdaszakasz épült hazai forrás elnyerésével, de több más projekt is folyik. A vidékfejlesztési program keretében egy régi szolgálati lakás a nyár végére teljesen új belsőt és külsőt kap, így a helyi civil szervezetek számára közösségi házként funkcionálhat. Szintén ebből a forrásból újul meg teljes egészében a játszóterünk, ahol a cél az, hogy biztonságos és változatos eszközök várják a legkisebbeket. A Magyar falu program tavaly megkezdett fejlesztései is folytatódnak: már meg is kezdődött az óvoda udvarának felújítása, amelyet júliusban annak belső munkálatai követnek. Az idei évben az újonnan nyíló pályázatok közül az utak, a járdák felújítására, kisgépbeszerzésre és egészségház rekonstrukció­jára is pályáztunk, reméljük, hogy ezek közül több is sikeres lesz. Az újabb fejlesztések pedig szintén terítéken vannak.

A már említett ipari parkhoz kapcsolódóan, az annak megközelítését szolgáló önkormányzati út teljes felújítására is támogatást kaptunk a Települési Operatív Programon belül. Ennek most zajlik a közbeszerzési eljárása, szeretnénk a nyár végére kivitelezni.

A TOP keretén belül elbírálásra vár a bölcsőde kialakítására és egy belterületi csapadékelvezetésre benyújtott tenderünk. A polgármester hangsúlyozta, hogy a pályázati források nélkül Iváncsa nem tartana ott, ahol, de igyekeznek a saját lábukon is megállni. Az elmúlt három év felelős, takarékos gazdálkodásának hála stabil a költségvetésük. Hosszú évek után ingatlant vásároltak saját erőből, ami a körzeti rendőrnek és a családsegítő szolgálatnak az elhelyezését oldja meg. Cél, hogy Iváncsa a régió meghatározó településévé váljon.