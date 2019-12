Mikulásfalva megújításán töri a fejét a polgármester

Új polgármestert választottak októberben a településen, mégis, Scheier Zsolt „régi motoros” már a közéletben. Korábban ugyanis, pontosabban 1998-tól 2014-ig három és fél cikluson keresztül (egy időközi választást is beleszámolva) állt már a falu élén.

A hattagú testületben hárman új képviselők, a két hölgy biztos pont, mint egy jó családban – fejti ki az elöljáró. Úgy érzi, jó összetételű a grémium. A nagykarácsonyiak őket választották: kötelességük minden lakost képviselni.

Az alpolgármesteri tisztséget Horváth Csaba tölti be, az ügyrendi és jogi bizottságot Dudásné Szabó Mária Andrea vezeti.

– Elsődlegesnek tartom az emberekre való odafigyelést – mondja Scheier Zsolt. – Tudjanak közös dolgainkról, ezért is fontos a tájékoztatás, hiszen csak így képzelhető el a párbeszéd. Méghozzá a mindennapos párbeszéd. Működjön a település, szolgáljuk ki a lakosságot mindenben, ami a módunkban áll! Amit a lehetőségeink megengednek! Egy közösségben élünk, egymás iránti felelősséggel.

Mire költsünk, vagy miből költsünk? A kulcskérdés kétoldalú – magyarázza a faluvezető. Az első kérdést csak akkor tehetjük föl, ha van miből költeni. Ha nincs, akkor a második kérdés érvényes: miből költsünk? Teremtsük meg, legyen, hogy tudjunk miből gazdálkodni!

A pályázatokat, a forrásokat megörökölte az új testület, legyen szó akár a Magyar Falu Program gép- és eszközbeszerzéseiről (a kistraktort jól ki tudják használni) vagy az orvosi rendelő felújításáról. Utóbbinál, a 30 millió forint felhasználásakor valószínű, hogy „újragombolják” a kabátot, a realitások talaján maradva. A Leader programban új mobil színpadot álmodtak, s a hangosítás korszerűsítése is időszerű. A nyugdíjas-egyesületnek beltéri sporteszközöket szereznének be, támogatnák a civilszervezetek kirándulásait. Megújult korábban a sportöltöző, megoldották a pálya világítását és az automata locsolást, most az egyesülettel közösen a műfüves futballpályáért lobbiznak a megyei labdarúgó-szövetségnél. A sportpálya körül szabad­időpark kialakítását tervezik, az új játszótérrel egyetemben.

A szennyvízcsatornázás régi álmuk, előszállási agglomerációban gondolkoznak, állami döntésre várnak. Az utakat is a csatornázást követően érdemes felújítani. Bővíteni, korszerűsíteni szeretnék az óvodát, minibölcsődét alakítanának ki. A községbe szerencsére több kisgyermekes család költözött, elfogytak az önkormányzati ingatlanok, meg kell találniuk a telekalakítás lehetőségeit. A falu iskoláját idén szeptembertől a katolikus egyház működteti, a Szent Miklós Általános Iskolában alsósok és felsősök is tanulnak.

– Mikulásfalva önkormányzati tulajdonban van, és egy nonprofit szervezet üzemelteti. Szeretnénk megújítani, új alapokra helyezni az ott folyó tevékenységet – hangsúlyozza Scheier Zsolt. – Régóta a rendelkezésünkre áll egy 6,7 hektáros terület, de a beruházás mindig elmaradt. Meggyőződésem, hogy a Nagykarácsonyban rejlő potenciált jobban ki kellene használnunk. Gondolok itt a turisztikai, idegenforgalmi lehetőségekre. Ötletelünk, tervezgetünk, szeretnénk mielőbb egyről a kettőre jutni. Nemcsak téli, de nyári és egyéb programok is szóba kerültek: levenduláskert, málnaszüret, lovaglás. Lépni szeretnénk: partnereket, vállalkozókat, befektetőket keresünk… Hogy minél több látogató jöjjön hozzánk, akiknek vonzó élményeket tudunk nyújtani.