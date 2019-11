Mikula Lajos, Aba új polgármestere: „Azt láttam, hogy a szülőfalum bajban van!”

A város polgárai új polgármestert választottak maguknak az októberi helyhatósági választásokon. Az új testület fókusza a pénzügyeken.

A címbéli falu ne tévesszen meg senkit, csak 2013 óta város a település. Mikula Lajos, aki sok szállal kötődik Abához, meggyőző fölénnyel, a szavazatok közel kétharmadát megszerezve győzte le az elmúlt 29 (!) évben hivatalban lévő Kossa Lajost, aki most a szavazatok kicsi híján negyedét kapta.

Az elmúlt – még a választások előtti – időszakban az országos sajtó is felfigyelt a kisvárosra, annak testületi üléseire, ahol is egy ideje már egy hangtál időközönkénti megkongatásával iparkodott a korábbi elöljáró. Nos, ezt a tárgyat az új polgármester, mint afféle mementót, leltárba vétette, helye a polgármesteri irodában van, egy szekrényben.

Mikula Lajos jogász végzettségű, 14 évig dolgozott a közigazgatásban, 2014–2017 között önkormányzati képviselő volt Abán. Alapító elnöke az AGRYA Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségnek.

– Azt láttam, hogy a szülőfalum bajban van, és segíteni kell! – ezért indult el a polgármesteri pozícióért. – Kívülről sokkal jobban látszott, hogy itt problémák vannak, komoly gondok vannak a törvényességgel, a pénzügyi és a helyi közösségi ügyekkel – fűzte hozzá.

Közel 200 millió forintos adósság terhe alatt roskadozik Aba város büdzséje, ebből 45 millió forintnyi a kifizetetlen számla. Mikula Lajos arról is beszélt, hogy az elnyert pályázati források egy részét egész egyszerűen másra költötte el a korábbi vezetés, mint amire a támogatás érkezett.

– Ezek a már elnyert projektek zajlanak, mennek előre. Az a nagy kérdés, hogy fogjuk majd a számlákat a végén kifizetni… A vállalkozók, akik az önkormányzatnak dolgoznak, tisztában vannak a helyzettel, partnerek abban, hogy megoldjuk a problémákat, türelmesek. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy ezt a helyzetet, amit megélünk, örököltük, nem mi állítottuk elő – fejtette ki, majd hozzátette: elvesztett per miatti fizetési kötelezettség 26 millió forint, helytelen adórendeletből fakadó visszafizetési kötelezettség 96 millió forint, ezek is részei a közel 200-nak. Az arányok szemléltetése miatt írjuk: a település éves költségvetése 940 millió forint.

– A pénzügyi fegyelem az önkormányzat részéről nem ismert fogalom volt. Másrészről ostobaságokra költötték el a pénzt. Volt a településnek saját történetírója: Mátyás király életét írták, megbízási szerződéssel, havi 350 ezer forintért – mondott példát.

Nos, Aba városa póthatáridőt kapott egy úgynevezett rendkívüli költségvetési támogatás igényléséhez. 115 millió forintnyi igényt terjesztettek a Belügy- illetve a Pénzügyminisztérium elé. – Ebből a forrásból rendezni tudnánk az adóval kapcsolatos tartozásokat és a kifizetetlen számlák egy részét – bízik a polgármester, aki teljes mértékben derűlátó.

– Egyébként most finanszírozható az önkormányzat. Normális dolgokra költjük a pénzt, úgyhogy innentől kezdve nem fogy olyan sebességgel. Takarékos gazdálkodással irányban tartható az önkormányzat. Ha a rajtunk lévő terheket lerakjuk, egyenesben leszünk, nem lesz ezzel probléma. Csak most van egy helyzet, amit kezelni kell. A közigazgatási szereplők – az államkincstár, a kormányhivatal, mindenki más – partner ebben. Elmondják a hivatalos megbeszéléséken is, hogy örülnek annak, hogy a rend felé haladunk Abán – közölte Mikula Lajos.

– A választási eredmény azt mutatja, hogy elegük volt az embereknek, ki voltak éhezve a változásra. Azt érzékelem, hogy türelmesek az emberek, tisztában vannak azzal, hogy egyik napról a másikra nem lehet 30 év problémáját eltakarítani. Abán rosszak az utak, nem folyik el a belvíz, tragikus állapotban van néhány közintézményünk – ismertette a megoldandó problémák egy nagy szeletét a városvezető. – Szemünk a pályán! – fogalmazott.