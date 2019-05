Miközben bent szűrtek, a kicsik kint fújták a buborékot Bodajkon

Immáron ötödik alkalommal rendezte meg az Egészség és Családi Napot a fiatal bakonyi város.

A Bodajki Katolikus Karitász és a Fejér Megyei Szent György Kórház szervezték a programot, a helyi háziorvosi szolgálattal karöltve. Az események egyszerre több helyszínen is zajlottak. A plébánián is folytak szűrővizsgálatok, és ezzel párhuzamosan, a szinte nyárias időnek köszönhetően, a zarándokudvaron is várták azon érdeklődőket, akik mertek lépni az egészségük érdekében.

Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester asszony, a szervező helyi karitász vezetője elmondta, a legnagyobb sikere a csontritkulás- és anyajegy-szűrésnek, az érvizsgálatnak, valamint a hallás- és látásvizsgálatnak volt. Idén bővült a paletta, így nőgyógyászati rákszűrésre is lehetett jelentkezni. Sokan éltek a szűrési lehetőségekkel.

Zárásképpen Eperjes Károly színművész előadását hallhatta a templomot megtöltő sokaság. A Kossuth-díjas előadó az identitás fontosságáról beszélt a hallgatóságnak.

A gyermekekről sem feledkeztek meg ezen a hétvégén, ezért népi fajátékokkal játszhattak, a buborékfújás és az állatsimogatás között.