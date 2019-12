Mikor jár múzeumba Nagy Feró népe? Konferenciát tartottak a Halász-kastélyban

A 21. századi múzeumi terek témájában szervezett konferenciát a Kárpát-medencei Népfőiskola Alapítvány a Halász-kastélyban.

Krucsainé Herter Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár tartotta a nyitó előadást, s arról beszélt, a múzeumok a kulturális örökség helyett egyre inkább annak megosztóivá válnak. Nyilván az online tér is helye lehet ennek. Őt L. Simon László országgyűlési képviselő Múzeum a kiberkorban című előadása követte. A helyi politikus megidézte Nagy Ferót: „Nyolc óra munka, / Nyolc óra pihenés / Nyolc óra szórakozás…” Emlékeztetett, hogy csak 1972-es vívmány idehaza a szabad szombat, csak 1981 óta ötnapos, illetve csak 1984 óta 40 órás a magyar munkahét. – A múzeumba járáshoz – az igényen túl – szabadidő is kell, ne csodálkozzunk azon, hogy az aktív keresők számára ez még ma is elsősorban hétvégi elfoglaltság – mondta.

„A múzeumi gyűjtemények digitalizálása stratégiai fontosságú”

Előadásában L. Simon Lász­ló arról is szót ejtett, hogy a múzeumlátogatás cselekedete szinte elválaszthatatlan a kirándulás, nyaralás élményétől: a turizmustól. – Saját településeink kiállítóhelyeit viszonylag ritkán keressük fel, ám egy utazás során általában mindenki betervez egy szép kiállítást – mutatott rá.

„Mit akarunk megmutatni magunkból a hozzánk érkezőknek?” Ez minden múzeum alapvető kérdése.

L. Simon úgy véli, a látogatókat, akiknek többsége nem tudós, a komplex múzeumi élmény érdekli. Legyen étterem, ajándékbolt, kávézó is a múzeu­mokban!

– Mi lesz a múzeummal a kiberkorban? – tette fel aztán a kérdést. Kifejtette, a fogékony, pénzzel és idővel is bíró nyugati embert a valóságosból a virtuális térbe csábítják már a múzeum konkurenciái. – Hogyan reagál erre a múzeumi intézményrendszer? Magyarországon a többség sehogy – jelentette ki.

L. Simon László határozottan kimondta, nem jó elv az ingyenes múzeum, mert az a kultúra devalválódásához vezet. A kiállítások digitális eszközökkel való telezsúfolásáról sem beszélt egyértelműen pozitívan. Mesélt gyerekekről, akiket egy honfoglalás kori kiállításon látott: feszt a kütyük érintőképernyőit húzogatták. Kifejezte, bölcsebb lett volna, ha kezükbe adnak nekik egy Árpád-kori fegyvermásolatot, hogy érezzék a súlyát, vagy egy középkori kiállításon a vállukra adnának egy páncélinget. Hadd jussanak élményhez!

Viszont a múzeumi gyűjtemények digitalizálását stratégiai fontosságúnak nevezte.

– Azért szerveztük ezt a mai tanácskozást, merthogy az elmúlt nyolc évben irdatlan sokat beszéltünk az előadó-művészet helyzetéről meg nagyon sok minden másról, végre beszéljünk arról is, hogy – ha már minden nagyvárosban megépítettünk minden stadiont! – hogyan állunk neki a vidéki múzeumi intézményrendszer infrastrukturális, de különösképpen szellemi értelemben vett korszerűsítésének – zárta szavait az előadó.