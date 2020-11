Mikor, hova és hogyan mehetünk? Minden szabály egy helyen

Aki nem akarja áttanulmányozni a Magyar Közlönyben megjelent legújabb rendelkezéseket a vészhelyzetre vonatkozóan, olvassa el az alábbiakat, ugyanis mi megtettük. Igyekeztünk röviden, mégis közérthetően összefoglalni a legfontosabb, mindenki számára betartandó intézkedéseket. Amelyeket, ha közben újabb rendelkezések nem születnek, 90 napig érvényesek.

Az talán már senki számára nem újdonság, hogy mostantól este 20 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, a törvény szerint addig mindenkinek haza kell érnie. Kizárólag azok lehetnek az utcán ebben az időszakban, akik munkába igyekeznek vagy onnan mennek haza, de ezt is igazolni kell. Az igazolásokat a munkaadók biztosítják. A rendelkezések visszavonásáig mindennemű gyülekezés tilos.

Az éttermek

Vendégek, éttermek is várták nagyon a közlönyt, hogy kiderüljön, kinyithatnak-e szerdán. Nos, a rendelkezések szerint végül is igen, ugyanis, noha vendéget nem fogadhatnak, de „az étel elvitele céljából” be lehet menni. Tehát főzhetnek továbbra is. Azoknak az éttermeknek, amelyek beszállnak a házhoz szállításba, igénybe vehetik ehhez a taxisokat is. Az üzemi étkezdékre, szállodai, munkahelyi, iskolai, egészségügyi intézményekben működő menzákra, éttermekre, büfékre, bárokra nem vonatkoznak a szigorítások, azok nyitva tarthatnak továbbra is (csak „belső” vendégek kiszolgálásával).

Üzletek, szolgáltatók

Az üzletek legkorábban 5 órakor nyithatnak és legkésőbb este 7 órakor bezárnak – kivéve a gyógyszertárak és a benzinkutak, rájuk nem vonatkoznak ezek a rendelkezések. Az egyéb, üzletet fenntartó, vendégeket fogadó szolgáltatókat, mint például a fodrász, a masszőr, vagy a személyi edző, a korábban szokott rendben működhetnek, természetesen a kijárási tilalom szabályai mellett.

Szállodák, vallási közösségek

A szállodák ezen időszak alatt nem fogadhatnak turistákat, viszont azokat a vendégeket igen, akik üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkeztek. Rendezvények tekintetében is egyértelmű a helyzet: egyáltalán, semmilyent nem lehet tartani, legyen az kulturális esemény vagy karácsonyi vásár. A vallási közösségek szertartásaiba azonban nem szólnak bele, azokról maguk a közösségek döntenek, de azt kérik, az általános szabályokkal összhangban határozzák meg a szabályaikat.

Sport, szabadidő, magánrendezvények

Sportmérkőzések ugyan tarthatók, de közönség nélkül. Az egyéni szabadtéri sportokat sem kell feladnia senkinek – az engedélyezett. Ahogy a versenyszerűen sportolók is folytattathatják az edzéseiket, felkészülésüket. Viszont nem találhatunk nyitva mostantól szabadidős létesítményeket, fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat sem. Maximum 10 főig engedélyezettek a magánrendezvények, a temetésekre pedig legfeljebb 50 fő érkezhet. Esküvőket lakodalom nélkül tarthatnak a házasulandók és csak a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, szülei, nagyszülei, testvérei és gyermekei lehetnek jelen.

Köznevelési intézmények, óvodák, iskolák

Ahogy azt már mindenki tudja, a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatás 9. osztálytól, egészen az egyetemekig, főiskolákig, digitális munkarendre tértek át. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek, a felsőoktatási intézmények kollégiumai azonban bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

Egészségügyi intézkedések, maszkviselés

Hetente tesztelik koronavírusra a kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat. A közterületi maszkviselés kapcsán a helyi rendelkezéseket érdemes figyelni azok számára, akik 10 ezer lakos feletti településen élnek – ugyanis ezekben a városokban, településeken a polgármesterek határozzák meg, mely közterületeken kötelező a maszk. Sportolás, illetve „zöldterületi” (a parkok is beleszámítanak) séta és kirándulás közben azonban továbbra sem kötelező a maszk. Viszont, ahogy eddig, úgy ez után is kötelező a maszkviselés minden 6 év feletti látogató, illetve utas számára a tömegközlekedési eszközön, üzletekben, bevásárlóközpont területén, köz- és magánlevéltárakban, hivatalokban és bárhol, ahol ügyfélfogadás zajlik, és mindenhol, ahol – a foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben. De kötelező maszkot felvenni minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, a vendéglátó helyeken, az egészségügyi intézményekben és meghatározott helyzetekben a szociális intézményben is.

Kivételek

Azok lehetnek az utcán este 8 és reggel 5 óra között, akik valamilyen vészhelyzet miatt kénytelenek elhagyni otthonukat (egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal), azok, akik dolgozni voltak vagy mennek. A profi sportoló edzését sem korlátozzák, ahogy a kutyát is ki lehet vinni, de csak a tartózkodási hely 500 méteres körzetén belüli körben. A települések önkormányzatai saját hatáskörben dönthetnek a kutyafuttatók bezárásáról is.