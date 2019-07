Miért fontos nyáron is vért adnunk? Erről és még sok másról beszélgettünk Molnár Dorottyával

A nyár beköszöntével sokan mennek szabadságra, nyaralni, ezért a véradók száma is visszaesik. A Magyar Vöröskereszt Fejér megyei szervezetének véradás szervező koordinátorával, Molnár Dorottyával beszélgettünk.

A Magyar Vöröskereszt szervezi országos szinten a véradásokat, megyékre bontva. Fejér megye véradás szervező koordinátorát, Molnár Dorottyát kérdeztük a véradásról, legfőképpen a nyári szezonban.

Mivel foglalkozol pontosan?

Fejér megye egész területén koordinálom és szervezem a véradásokat. A legfontosabb, hogy úgy kell terveznem, hogy nagyjából minden héten ugyanannyi véradónk legyen. Ez azért fontos, hogy minél egyenletesebben, zökkenőmentesen biztosítsuk a biztonságos országos vérkészletet. Arra törekszünk itt a Vöröskeresztnél, hogy sok véradó legyen, és a véradás végeztével pozitív élménnyel térjenek haza.

Napi szinten 1600-1800 véradóra van szükség országos szinten, hogy biztosítani tudják a biztonságos vérkészletet. Nyáron sajnos ennél jóval kevesebben adnak vért a nyaralások, szabadságolások miatt. Ebben az időszakban minden segítő szándékú önkéntes véradóra nagy szükség van. Fejér megyében egyébként napi szinten 40-50 vért kell összeszednünk, hogy biztosítsuk a ránk eső részt.

A szervezés során oda figyelünk, hogy nyáron olyan helyszínre szervezzük a véradásokat, ahol van légkondicionáló, és igyekszünk bő folyadékkal készülni a véradók számára.

Milyen véradási formák vannak?

Vannak nyílt illetve zárt véradások is. A zárt véradások általában cégeknél zajlanak, értelemszerűen ez azt jelenti, hogy csak az ott dolgozók adhatnak vért. Nyílt véradásokra mindenkit várunk sok szeretettel. Szoktunk kijárni egészségnapokra, falunapokra, ahol rendkívül népszerű a véradás, de folyamatosan van lehetőség a Seregélyesi út 3. szám alatt is vért adni hétfőtől-csütörtökig 8 és 15 óra között, pénteken pedig 8-14 óra között a Székesfehérvári Területi Vérellátóban. Minden véradás alkalmával lehetőség van irányított véradásokra is, amikor kifejezetten egy valakinek szeretnének vért adni. Ez bármelyik véradáson lehetséges. Szükséges hozzá a beteg minden adata, különösképp a vércsoportja.

Mit kell tudni a véradásokról?

Vért olyan személy adhat, aki egészségesnek érzi magát, testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, valamint betöltötte a 18-at, és még nincs 65 éves. Fontos, hogy a véradásra mindenki hozza magával a személyigazolványát, lakcím illetve TAJ kártyáját. Fogyasszon sok folyadékot, és ne felejtsen el enni. Nem szabad éhgyomorral vért adni. A bő folyadék lehet ásványvíz, tea illetve üdítőital. Véradás után pedig mindent lehet, ami tilos, az az ehetünk csokit, cukrot, szénhidrátot, igyunk kávét. Ne végezzünk megerőltető fizikai tevékenységet, hagyjuk szervezetünket regenerálódni! Fontos még megjegyezni, hogy aki kisebb műtéten, fogászati beavatkozáson van túl, vagy esetleg piercinget/tetoválást készíttetett, azoknak hat hónapot várniuk kell a véradással. Sokan kérdezik, hogy nem baj e, hogy nem tudják a vércsoportjukat. Természetesen nem, mi ott, a helyszínen megtudjuk mondani melyik főcsoportba tartozik. A véradásokkal nem csak a pácienseket védjük, de a véradókat is. Ezért a nők egy évben maximum négyszer, férfiak maximum ötször adhatnak vért, hogy szervezetük regenerálódni tudjon.

Milyen rendezvényen találkozhat veletek a közönség?

EFOTT

Meghívtak minket az EFOTT fesztiválra, a Semmelweis Egyetemen keresztül leszünk jelen július 10-én, illetve 12-én. A fesztivál támogatói komoly nyereményeket ajánlanak fel a vértadó fesztiválozók között, mi pedig minden véradót egy plüssfigurával ajándékozunk meg. Azt tervezzük, hogy rekordszámú véradót fogunk bevonzani a két nap alkalmával, reméljük, hogy ez meg is fog valósulni.

Fehér Palota Üzletközpont

Július 11-én egyébként a Fehér Palota Üzletközpontba is várjuk a véradókat 13 és 18 óra között. Az üzletközpont egyébként az egyik legnagyobb támogatónk, nagyon hálásak vagyunk nekik és a véradóink is szeretik az ide szervezett véradásokat.

Nyári kampány a Vöröskeresztnél:

Fontos szót ejtenünk a nyári kampányunkról. Ez annyit tesz, hogy minden véradó kap egy kóddal ellátott köszönőkártyát, ami ha feltölt a Vöröskereszt honlapjára, különböző nyereményekért indulhat napi, heti és havi szinten.

Érdekesség: A vércsoportok országonként és kontinensenként is eltérő számokat mutat. Magyarországon a leggyakoribb vércsoport az A+ és a 0+. A világ legritkábbja pedig az AB-, ez a lakosság 8%-át jelenti. A negatív vércsoportok mindig ritkábbak.

