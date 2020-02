Mi tarthatja meg a kapcsolatokat? Mihályi Jeromos tartott előadást Fehérváron

A család hete alkalmából „Mid van, amit nem kaptál?” címmel tartott előadást nemrégiben Mihályi Jeromos tihanyi bencés perjel Székesfehérváron.

Az idézet a Szentírás apostoli leveleinek egyikéből, a ko­rin­tho­szi közösségnek írt elsőből származik, amelyben Szent Pál – a Szent István Társulat bibliafordításában – így fogalmaz: „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? […] Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban. Mi gyöngék vagyunk, ti erősek. Titeket megbecsülnek, minket megvetnek. […] Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, hanem mint kedves gyermekeimet intelek benneteket. Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok.”

„Sok a lehetőség a kommunikációra, de mégsem megyünk mélyre”

A fiatal szerzetest 2018 februárjában választották meg 3 évre a tihanyi bencés szerzetesközösség élére, ahol a visszavonuló Korzenszky Richárdot követte hivatalában. Mihályi Jeromos, mint magáról röviden elmondta, „bakonyi gyerek”, aki a győri bencéseknél érettségizett, majd a Pázmányon tanult teológiát. Tihanyba már egy plusz OKJ-s gazdasági ügyintézői végzettséggel került, de a doktori kurzust is elvégezte. Az apátság gazdasági feladatainak intézése mellett Balatonszőlősön volt iskolalelkész, ahol hetedikben a mai napig tart órákat. Ezzel együtt a fiatal elöljáró elsősorban lelkipásztornak tartja magát, nem pedig vezetőnek, gazdasági szakembernek vagy pedagógusnak. Mindezekben, ahogyan fogalmaz, csupán műkedvelő.

A párkapcsolatokról szóló előadása kezdetén, a kiválasztott mottó jelentését világossá téve rögzítette: az élethez való helyes viszonyulás a hála. Hiszen az ember mindent úgy kap másoktól. A szocializálódás során a családtól és a közösségtől – mindezeket pedig végső soron a Jóistentől. Hogy papként miért beszél a családi viszonyokról, azt elő­adása során több alkalommal és több nézőpontból is megfogalmazta. Kifejtette: az egyház nem beleszól a családok életébe, hanem kibontja számukra azt az örömhírt, amely a nehézségekben is megtarthatja őket. Ha pedig mégis a nehézségek győznek, papjaiban gyakran az egyház az egyetlen, amely az elhagyott gyermekek vagy a házastárs mellett áll. A lelki gondozás e tapasztalatával egy pap olyan területről is megrázó tudással bír, amelyről e kor szívesen elfordítaná tekintetét.

– Tapasztalatból beszélek. Minden közösségben jelen van a mély fájdalom és az örömteli idő egyaránt – összegzett Jeromos atya.

– A hálának tehát az emberi élet egészére kéne vonatkoznia, életet alakító valóságnak kéne lennie. Ezzel szemben a kapcsolatok legnagyobb veszélye a fal. Amikor a szívünkben falat emelünk, amikor nem merünk a másik ember elé állni önmagunkként. E fal gyakran olyan vastaggá épül, hogy a gyerekek és a házastárs hiába ütik, nem tudják áttörni. Ha az ember ki akar tartani amellett, akit az Isten neki rendelt, akkor mindennap dolgoznia kell a falak lebontásán. Hatalmas feladat az igazi önmagunkat odaajándékozni a másiknak. E feladat ott áll a szerzetes előtt is: az Istennel szemben is építünk falakat, azokat is le kell bontani.

Nem divat a klasszikus szerepekről beszélni

– Erich Fromm megközelítésében az ember nem befejezett, elkészült egész, hanem élőlény, aki a folytonos fejlődés állapotában van. A csecsemőkor és a kisgyermekkor közötti fejlődés a legnagyobb ugrás, a legnagyobb fejlődés időszaka, de a változások életünk végéig elkísérnek. A fejlődési folyamat során az egyik veszély, hogy figyelmen kívül hagyjuk a paradigmaváltásokat. Például hogy a gyermekünk már kilépne a tágabb közösségbe, hogy valójában már felnőtt. Ugyanakkor az egyénnek is tudatosítania kell magában, ha eljött az idő, indulnia kell, hogy ki kell lépnie, például a mamahotelból. A családi minta nem szükségszerűen determinál direkt módon – hangsúlyozta Jeromos atya –, amennyiben direkt módon reflektálunk rá, és direkt módon feldolgozzuk.

– A házasság egy férfiból és egy nőből áll. De ma nem divat arról beszélni, hogy mi a férfi és mi a nő. Nem divat a klasszikus szerepekről beszélni. Ugyanakkor ha azok felcserélődnek, például ha az anya tartja fenn a családot, akkor az apa elveszíti a bátorságát, önbizalmát, önértelmezését. Még ha erre tudatosan nem is reflektál. Jönnek a problémák és jönnek a pótlékok. Ezt mutatja a lelkipásztori tapasztalat, amely korokon át a társadalmi értékdivatok végeredményével mindig közvetlenül szembesül.

– Érték vagy érdek a házasság? – tette föl a kérdést is a szerzetes. – Adókedvezmény, menhely, szerepbiztonság – vagy inkább értékközösség? Vajon hány családot tartanak össze a közös értékek – és mennyit csupán a közös érdekek? Hagyunk-e elegendő együtt töltött minőségi időt, amikor odaajándékozunk valamit önmagunkból egymásnak? Az újdonság diktatúrája a bensőségesség útjában áll. E tartóssággal szemben ható erő mélyen beivódik a személyiségünkbe. Van azonban két dolog, ami megtarthatja a kapcsolatokat: a kommunikáció és a konfliktuskezelés. Ha ezek nincsenek, ha ezek módja nem begyakorolt, akkor

lesz katasztrófa a házasságból.