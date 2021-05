Mi mindenre jó, ha zsebben lapul a védettségi igazolvány? Mutatjuk!

Április 24-én mérföldkőhöz érkezett az életünk, hiszen közel félévnyi zárva tartás után a vendéglátóegységek teraszai ismét megnyithattak. Május elsején pedig egy újabb fordulat következett, még nagyobb szeletet kaphattak vissza az életükből azok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek.

Számukra az éttermek belső terei is megnyíltak, részt vehetnek szabadidős és kulturális rendezvényeken, elmehetnek szállodába, újra látogathatják a konditermeket is. Ehhez azonban fel kell mutatniuk védettségi igazolványukat és igazolniuk kell személyazonosságukat. Kedd délután tettünk egy kört Székesfehérváron, hogy megnézzük, hova is mehetünk, ha a birtokunkban van a védettséget igazoló plasztikkártya, és mennyire figyelnek oda ennek ellenőrzésére.

Szerencsére csak pozitív tapasztalatokról tudunk beszámolni; kivétel nélkül mindenhol ellenőrizték az igazolvány meglétét. Lássuk, merre jártunk és mit tapasztaltunk!

Vendéglátóhelyek

Több vendéglátóhelyre is betértünk utunk során a Fő utcán. Itt kivétel nélkül az volt a tapasztalat, hogy ha bent szerettünk volna helyet foglalni, fel kellett mutatnunk a védettségi igazolványt és az ehhez tartozó személyiséget azonosító okmányt is. Ennek hiányában csak a mosdót lehetett igénybe venni a vendéglátóhelyek belső tereiben, természetesen kizárólag maszkban. A teraszon viszont gond nélkül leülhet az is, akinek nincs igazolványa és fogyaszthat bármi kedvére valót. A személyzet kivétel nélkül mindenhol nagyon kedves és udvarias módon szólított fel minket a kártya felmutatására.

Konditermek

Pár konditeremhez is ellátogattunk, hiszen ezek is elég közkedvelt helyszínek és sok embernek kellett nélkülöznie a sportolás lehetőségét az elmúlt időszakban. Védettségi igazolvány hiányában azonban ide sem lehet belépni. A recepción és az öltözőig kötelező a maszk viselése, a bejáratnál lehetőség van a kézfertőtlenítésre. Konditermek esetén van még egy lehetőség, hogy igénybe vehessük a szolgáltatásaikat, ehhez azonban egy másik igazolás szükséges, mégpedig a sportolói igazolás, hogy valamilyen egyesület tagjai vagyunk. Akik nem rendelkeznek eme két igazolvány valamelyikével, még nélkülözniük kell a konditermeket.

Ügyintézés

Az ügyintézés mindenki számára lehetséges, a maszk viselése és a kézfertőtlenítés ezeken a helyeken is kötelező, valamint nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mielőtt útnak indulnánk, mindenképpen foglaljunk időpontot, máskülönben nem fogunk sikerrel járni. A Kormányablaknál egyedül a védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket lehet időpontfoglalás nélkül elintézni.

Fürdők

A belvárosi gyógyfürdő még zárva tart, a fehérvári uszodába azonban vasárnaptól már nemcsak a sportolók, hanem a védettségi igazolvánnyal rendelkezők is beléphetnek. Ezt már a bejáratnál fel kell mutatni ellenőrzésre, enélkül nem léphetünk be. A Köfém tanuszoda továbbra is zárva tart. A múzeumok többsége jelenleg szintén zárva tart vagy felújítás alatt áll.

Könyvtárak

Mi sem bizonyítja jobban a fehérváriak könyvszeretetét, mint a városban fellelhető számtalan könyvtár! Őket sem hagytuk ki az egyenletből. Tapasztalataink szerint már az ajtón áll a figyelmeztetés, hogy a könyvtárat csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatják, valamint a velük érkező kiskorúak. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők is igénybe vehetik azonban a szolgáltatások egy részét, csak eltérő módon. Számukra a bejárat előtt továbbra is fenn áll a könyvcsere lehetősége, illetve ha nyomtatni szeretnének e-mailben kell elküldeni a dokumentumot, amit kinyomtatnak és a könyvtár előtt biztosítják az átvételét.