Mi lesz veled, Mancz János Tagóvoda?

A sajtóközlemény egyértelműen fogalmaz: az önkormányzat nem zárat be óvodát! A tájékoztatót és a benne foglalt információkat – amint abban megírták – szülői megkeresésre reagálva tárták a nyilvánosság elé. Ezzel egy időben a találgatás is elkezdődött: pontosan melyik óvodáról van szó?

Nézzük a történteket kronologikus sorrendben: szerkesztőségünkhöz megérkezik a szóban forgó sajtóközlemény. Citáljuk – amint azt szerdai lapszámunkban is tettük: „Sajnos ismét óvodabezárásról szóló hírek láttak napvilágot közösségi médiafelületeken. Az önkormányzat valamennyi nevelési intézmény szakmai munkájára számít a következő időszakban! A felröppent álhírek már csak azért is hamisak, mert az óvodai beiratkozások a következő nevelési évre megtörténtek, így jogszabályi lehetőség sem lenne bármelyik intézmény megszüntetésére. Az önkormányzat szeretné megnyugtatni az aggódó szülőket, érintetteket, hogy nem áll szándékában semmilyen óvodabezárás, nincs ilyen kérdés napirenden Székesfehérváron!”

Ezt követően lapunknál egy (saját magát megnevezni nem kívánó) informátor jelentkezett, aki tudni vélte, bár ilyen értelemben bezáratásról szó sincs, kis- és középső csoport mégsem indul a szóban forgó intézményben. Azaz egyedül a jelenlegi középsősök maradnak, akik jövőre már nagycsoportosként hagyják el az így (a jelenlegi állás szerint) üresen maradó intézményt. Lapunk forrása az érintett óvodát is megnevezte: a konkrét intézmény a belvárosban található Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvodája. A súlyos állításokkal azonnal az óvodaigazgatóhoz, Simonné Juhász Ágneshez fordultunk, aki azon nyomban megerősítette a kapott sajtóközleményt, vagyis hogy az önkormányzat, mint fenntartó egyetlen óvodát sem kíván bezáratni Székesfehérváron – így a Mancz János óvoda is működőképes marad.

De mi történik az intézménnyel azután, ha az utolsó nagycsoportosok is elhagyják azt? Az önkormányzat illetékesei megkeresésünkre így fogalmaztak: „A beiratkozó gyermekek száma hosszú évek óta valóban kisebb a rendelkezésre álló férőhelyszámnál. Ennek ellenére a város azért sem gondolkozik intézménybezárásban, mert például az idei évben megkezdett honvédségi fejlesztésekhez kapcsolódóan is várhatóan sok család költözik majd a városba, ami a gyermeklétszám emelkedését jelentheti.” Ugyanebben a levélben azt is megírták: „Az érintett intézmények esetében fontos elmondani, hogy a Rákóczi Utcai Óvodának és a szomszédos épületben lévő Mancz János Tagóvodájának egy felvételi körzete van. Az óvodai beiratkozást követően a gyermekek óvodai csoportba történő besorolása pedig az óvodaigazgató hatásköre.”

Így ismét az intézményvezetőhöz fordultunk, aki elmondta: akinek jogviszonya van az óvodával, az szeptembertől továbbra is a Manczban folytatja a mindennapjait, az új jelentkezők pedig a Rákócziban, mint székhelyintézményben tölthetik óvodáséveiket. A gesztor intézményben szerencsére van elég férőhely, így a most beiratkozott fiatalok mindenképpen elkezdhetik ott az óvodát.

Hogy kis- és középső csoport végül miért nem indul a tagóvodában, arra nem kaptunk választ. Egyedül annyit tudunk: óvodabezárásról nem tárgyalt a közgyűlés, és a jogszabályban meghatározott május 31-i határidőig nem is fog. Vagyis a következő, 2019–2020-as nevelési évet a jelenlegi intézményhálózattal kívánják ellátni. Az viszont kijelenthető: ha „kirepül” az utolsó gyermek is, s az utánpótlás nem biztosított, a tagóvoda sorsa kérdéses…