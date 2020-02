Mi lesz veled, enyingi tanuszoda? Csúszik a beruházás

Elfogyott a pénz – állítják az emberek –, ezért áll az uszoda építése a városban. A beruházás 80 százalékos készültségű, és az utolsó meghosszabbított átadási határidő is lejárt már 2019 harmadik negyedévében.

A kormány 2014-ben döntött a nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési program elindításáról. Azzal a céllal, hogy olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek, amelyek hosszú távon szolgálják a fi atalok fejlődését, elősegítve az adott település köznevelési feladatainak ellátását. Amint annak idején beszámoltunk, a tanuszoda alapkövét 2016. december 8-án tették le a Batthyány-kastély egykori kertjében, és a Nemzeti Sportközpontok illetékese úgy nyilatkozott, az enyingiek és a környékbeliek 2017 végén vehetik majd birtokba a létesítményt.

Elhangzott az is: a programban az állam saját költségvetési forrása terhére biztosítja a 360 millió forintos beruházás költségeit. Az épületben kialakítanak egy 25-ször 15 méteres, 2 méteres vízmélységű nagymedencét, valamint egy 10-szer 6 méteres, 80 centiméter mély tanmedencét. A létesítmény szaunát és más kiszolgálóegységet is magában foglal.

Az átadási határidők évenként tolódtak: először 2017-ről 2018-ra, majd 2019-re. Az építkezésért felelős Nemzeti Sportközpontoktól több alkalommal is érdeklődtünk, de arra a kérdésünkre, hogy mi az oka a csúszásnak, nem kaptunk választ. Az idén is kíváncsiskodtunk. A sportközpontok január 22-én kézhez kapott válaszát teljes terjedelmében közöljük. Íme: „Tájékoztatjuk, hogy az Enyingen épülő tanuszoda várhatóan 2020. év végéig átadásra kerülhet.”

Viplak Tibor polgármestertől hétfőn megtudta lapunk, hogy a múlt héten értesítést kaptak a sportközpontoktól: folytatódik a tanuszoda építése. A városvezető azt is elmondta: a beruházás kapcsán az önkormányzat részére előírt dolgokat mind határidőre teljesítették, reménykednek ők is a pozitív végkifejletben.

Lapunk nem hivatalosan a következő információk birtokába jutott: a csúszás, a csúszások oka, hogy módosítani kellett a kivitelezői szerződést az építkezés során fellépett pótmunkafeladatok finanszírozására. Az enyingi uszoda kivitelezője – állítólag – mintegy 30 millió forintot kért a pluszmunkákra hivatkozva.