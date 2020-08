Mi kerüljön mindennap a táskába, és mit érdemes otthon hagyni?

A könnyebb táska óvja a gyermekek gerincét.

Ma már szinte minden iskolában törődnek azzal, hogy ne terheljék túl az alsósok iskolatáskáit. Mire érdemes figyelniük azoknak a szülőknek, akiknek csemetéi most kezdik az általános iskolát? Ezt a kérdést tettük fel Meszlényiné Mocsári Kingának, a Széna téri Általános iskola igazgatóhelyettesének, akinek az ősztől elsős osztálya lesz.

– A tolltartónak és az uzsonnásdoboznak mindennap helye van az iskolatáskában! Utóbbit akkor is érdemes rendszeresíteni egy kis gyümölccsel vagy keksszel, ha a gyermek napközis, vagyis biztosítva van számára a napi háromszori étkezés. Ami a tolltartót illeti, nem érdemes hatalmas, többszintes darabot választani, a napi munkához elégséges néhány grafit- és alapszínű ceruza, radír és legfeljebb egy kisebb vonalzó. A különböző színű ceruzák, filctollak helye a rajz- vagy a technikadobozban van – mondta a tanítónő.

Ezeken felül csak a napi szintű tankönyvekre és füzetekre van szükség, ám ebből sem kell feltétlenül az összeset bevinni egy-egy órára. A Széna téren például kétkötetes tankönyveket rendelnek, amiből értelemszerűen csak a használatban lévőt kell cipelni. Alsóban jellemzően minden osztálynak saját tanterme van, így azokat az eszközöket, amelyeket csak bizonyos órákon használnak és nem kell hazahordani, minden diák a saját padjában tárolja. Ilyenek lehetnek a matematikaórán használt kisegítő eszközök vagy a rajz- és technikaórán használt hurkapálca, rajzlap, színes ceruzák. Ugyanígy az osztályban tartható a tornafelszerelés is, amelyet elég, ha hetente egyszer visz haza a gyermek. Ám a tornacipő akár hosszabb ideig is bent hagyható.

– Tapasztalataim szerint két véglet jellemző a gyerekekre: vagy szinte üres táskával járnak és még a napi munkájukat sem viszik haza megmutatni, vagy mindig mindent bepakolnak és hazavisznek akkor is, ha nem kell. Elsőben jellemző még egy-egy apró játék behordása, ami biztonságérzetet ad. Jó ötlet, ha az anyuka ezek helyett inkább apró kis üzenetet, képet, szívecskét tesz a gyermek tolltartójába, aminek nincs súlya, de a hatása pont olyan, mint a kedvenc plüssmacinak – javasolta Meszlényiné. A tisztasági csomagot is bent lehet hagyni az osztályban, ám tartalma kissé bővült: ma már kézfertőtlenítőt is kér bele az iskolák többsége, illetve a textiltörölköző helyett a papír kéztörlő javasolt. Amit viszont mindennap érdemes hordani és tisztítani – bár ennek nincs különösebb súlya –, az a szájmaszk.