Mi is készülhet tojástartóból?

Sok ötlet segíti az otthoni kreativitás kiteljesedését. A tojástartó újrahasznosítására is remek tippek vannak.

A kiürült tojástartókból is több jópofa tárgy készíthető a gyerekek bevonásával.

Ha nem szeretnénk szétvágni, akkor lehet belőle például kishajó. Ehhez a hatos vagy tízes tartót fessük be festékkel egyszínűre. Szerezzünk egy hurkapálcát, papírból vágjunk ki egy háromszöget vitorlának, színezzük ki, majd ragasszuk rá a szélével a pálcára. Ezután a pálcát tűzzük be a tojástartón található lyukak egyikébe, és rögzítsük. Kész is a vitorlás!

A tartót szétvágva és kicsit formára fazonírozva pedig akár kis virágok is alakulhatnak.