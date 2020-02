Mi a helyzet a Fejér megyei játszóterekkel?

A kisgyermekes szülők a megmondhatói annak, hogy milyen fontos szerepet játszik a családok életében – a játszótér. A kisgyerek számára fejlesztő hatása van, a szülőknek pedig közösségi tér. Körkép a megyéből.

„Játszótérrel választást lehet nyerni”, fogalmazta meg röviden és tömören a véleményét Sallai Mihály, Zámoly polgármestere, aki mindjárt hozzátette: ő nem ígérhetett ilyet, mert sajnos nincs rá pénz. És olyannyira nem is volt az elmúlt évtizedekben sem, hogy Zámolyon jelenleg egyetlenegy játszótér van, azt is egy helyi vállalkozó építtette úgy tíz évvel ezelőtt a saját területén, de bárki térítésmentesen használhatja. A terület egyébként minden tekintetben megfelel az EU előírásainak, a hatóságok rendszeresen ellenőrzik a játékokat és amennyiben megváltozik valamilyen előírás a játszóterekre vonatkozóan, úgy a vállalkozó végre is hajtja az ennek megfelelő módosításokat.

A családok játékokat visznek, otthagyhatják, nem kel lábuk

A régi játszótérnek csak hűlt helye van a faluban, ám most úgy tűnik, sportparkként születik hamarosan újjá, hiszen a település – hasonlóan számos más hazai településhez – tavaly nyert pályázaton pénzt egy szabadtéri kondigépekkel felszerelt tér kialakítására. A szomszédos kisvárosban, Csákváron ugyanakkor két játszóteret is felkereshetnek a kisgyerekes családok az Úttörő téren és a Városkút téren, amelyek minősítettek és megfelelnek minden előírásnak. Ez a két játszótér azonban messze kevésnek bizonyul a mintegy 6 ezer fős településen, ezért két további építését is tervezik. Az egyik a Szabadság tér átalakításához kapcsolódóan létesül majd és várhatóan 2021 tavaszán már birtokba vehetik a gyerekek, míg a másikat a város nyugati részén, a gánti út mentén szeretnék létrehozni, ám egyelőre nincs meg a pontos helye. Illés Szabolcs polgármester elmondta, sajnos az utóbbi években nem volt pályázati lehetőség játszótér építésére, márpedig a legegyszerűbb is 4-5 millió forintba kerül, de a határ természetesen a csillagos ég.

Viszont mind Zámolyon, mind pedig Csákváron az óvodák udvarán igényes és új udvari játékokat használhatnak a gyerekek Mint ahogy sok másban, így játszótérügyben is kiemelkedik Csákberény a környező települések közül, mert ugyan csak egy játszótere van, az viszont olyan színvonalú szórakozást biztosít a kicsiknek, hogy előfordul, más településekről is odaviszik a szülők gyermekeiket játszani. Vécsei László polgármestertől megtudtuk, annak idején a Leader pályázaton nyertek rá 5 millió forintot, amit az önkormányzat további 1 millióval egészített ki. Ez elegendő volt arra, hogy – a polgármester szavaival élve – „fullos” játszóteret tudjanak felépíteni a régi grófi parkban, amibe kötélpálya is került. A játszóteret társadalmi munkában a helyi szülők tartják karban, bár a szükséges festéket és egyéb anyagokat az önkormányzat vásárolja meg.

Három a játszótér!

Csórnak három játszótere van: a nagyobb, a közösségi a faluközpontban, valamint egy-egy az óvodánál és az iskolánál – mondta el lapunknak Csete Krisztián polgármester. A központit minden évben bővítik valamivel, úgy tervezik, hogy az idén is felállítanak ott egy új elemet. Tavaly sokat költöttek a karbantartására. Az óvodai játszótér fejlesztésére a múlt évben volt lehetőségük a Magyar falu programban, az idén is számítanak rá. Kutyáknak nincs helyük a játszótéren! – jól tudják ezt a csóriak. Benépesítik azokat a gyerekek – csak jöjjön a jó idő! Fitneszparkja nincs a falunak, az önkormányzat pályázott rá, de nem nyertek. Önerőből meg nem megy… – tette hozzá a faluvezető. Fülén nincs központi játszótér, csak az óvoda udvarán van egy régebbi építésű. Az önkormányzat közösségi játszótér építését tervezi, sőt KRESZ-parkot is szeretnének – fejtette ki érdeklődésünkre a kistelepülés újonnan megválasztott polgármestere, Kiss Róbert. Úgy véli: mindenki örülne a játszótérnek, összekovácsoló erővel hatna, vigyázna rá kicsi és nagy egyaránt. Viszont a legfontosabbnak most az óvoda átköltöztetését, a 21. századi viszonyoknak megfelelő korszerűsítését ítélik.

A faluközpont megújítása is terveik között szerepel, s oda fitneszparkot is álmodtak. Tácnak egy játszótere van a település központjában, ütéscsillapítóval ellátva – tudtuk meg Horváth Tamás polgármestertől. Az aprónépet és a nagyobb gyerekeket gólyafészek hinta, csúszda és homokozó, két rugós játék és egy fából készült mászóka kényezteti. A játszótér EU-komfort, körülötte padokkal és asztalokkal. Heti rendszerességgel karbantartják: fellazítják a homokot, nyírják a füvet, gondozzák a bokrokat. A faluban nem „divat”, hogy a játszótéren kutyákat futtatnának az emberek. A családok inkább játékokat visznek a homokozóba, ott is hagyják őket, nem tűnnek el, s időnként cserélik azokat. A játszótér az óvoda és az iskola között található, napi szinten sok gyermek használja, a kora esti órákban pedig több kisgyermekes család sétál el arrafelé. Az önkormányzat egyébként pályázati támogatást nyert sportpark kialakítására, a kivitelezési munkák a tavasz folyamán kezdődnek – mondta el a polgármester.

Koronás álmok

Móron is jó a helyzet, ám a lakók, ahogy az lenni szokott, még többet akarnak. Mór valamennyi városrészében van játszótér, akár Vízivárosra, akár a Zrínyi vagy a Tábor utcai részre gondolunk. A Szent István parkban is nemrég, 2013- ban készült el a ma is használt játszótér, de folytathatnánk a sort, ugyanis Móron nincs elhanyagolt, vagy elfeledett játszótér, mind új vagy felújított. Egyik pályázati pénzből, másik önerőből, de mind megfelel az előírásoknak és az elvárásoknak, bár sokan nagyobbat akarnak Az Álmos vezér utcában a közösség szorgalmazta, hogy legyen, így a két, egymás szépségében gyönyörködő, vadonatúj házsor apró lakóinak is van hol kiélvezni a gyermekkor örömeit. A Dózsa utca oldalán futó panelházak erődítménye mögött nemrég újították fel a KRESZ-parkot. Mióta közösségi szalonnasütő is épült mellé, azóta még inkább családi program a park használata.

Ennél is továbbmennek a móriak, ugyanis a Babos kút környékén hamarosan görkori- és kosárlabdapályával kombinált játszótérrel is gazdagodik majd a város. A pénz és a tervek rendelkezésre állnak, már csak az idő kérdéses. Ahogy a megyében sokan, úgy Móron is egy fehérvári Koronás Parkhoz hasonló szabadidős terület kialakítását szorgalmazzák Csókakő nem annyira a játszótereiről, hanem a hegy tetején álló műemlékről híres, tüzes borain túl, ám a közel 1500 fős településen három játszótér is van. Egyik a faluház szomszédságában, egy másik a vár alatt, ahol leginkább az odalátogatók gyermekei játszanak, és még egy helyen lehet a friss levegőn és a forgalomtól elzárva, gondtalanul hintázni vagy rugózni, és ez a focipálya alapvonalán kívül eső terület, ahol gumiőrleményes lapok fogják fel az esések és huppanások miatti ütéseket.

Közösségi színtér

Védett helyen van Cecén egy játszótér, méghozzá a művelődési ház udvarán. Nyolc-kilenc évvel ezelőtt épült, pályázati forrásból – tudtuk meg Fazekas Gábor polgármestertől. Annak idején még a testület kérése volt, hogy a játszótér egy olyan helyre kerüljön, ahol nagyobb a mozgás – ezzel is pluszvédelmet biztosítva az eszközparknak. Az elképzelés bevált: rongálás nem történt, egyedül kisebb felújításokat végeztek a játékokon. Az eszközök strapabíró, erős, faszerkezetű mászóelemek, hinták, alattuk gumiburkolat fekszik. Bővítésre itt – hely híján – nincsen lehetőség. A terület igazi közösségi színtér: mindennap vannak látogatói, még hétvégén is.