Mezőkomáromi felújítások

Várhatóan a nyáron, „egy füst alatt” valósul meg az orvosi rendelő melletti szolgálati lakás, illetve a művelődési ház felújítása Mezőkomáromban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Tavasszal pályáztunk erre a Magyar Falu Programban, 30 millió forintot nyertünk el – beszélt előbb a szolgálati lakásról Köő Péter polgármester. – Kimondottan olyan lakások voltak pályázhatók, amelyeknek van cél szerinti használója, ezért – bár nagyon sok szolgálati lakás van nálunk –, nem tudtunk pályázni mindre, csak egyetlen egyre, amelyet a háziorvosunk lakna, aki most éppen albérletben van. Ide költözne, ebbe a szolgálati lakásba. Ez egy régi, patinás, polgári épület, az orvosi rendelővel egybeépítve. Ennek a felújítására szeretnénk költeni – mondta. – Utoljára a nyolcvanas években volt felújítva, de akkor is csak részlegesen. Most már a belső elrendezésén is változtatni kell. Az összes szigetelést, a csöveket, a villanyt, a fűtést, a vizet, a fürdőszoba- és konyhakialakítást is újra el kell végeznünk. Lejjebb kell hoznunk a belső teret is – sorolta.

Retek Edit háziorvossal kötöttek előszerződést, pályázati feltétel volt, hogy használja is a lakást. A doktornő látja el a szomszéd falu, Szabadhídvég lakosait is, felváltva rendel itt és ott.

A mezőkomáromi rendelőt már előzőleg felújította az önkormányzat.

A Magyar Falu Programban a művelődési ház belső felújítására 28 és fél millió forint nyert el a község. Köő Péter elmondta, hogy ez is egyszerű eljárás, hiszen nem igényel közbeszerzést, így szeretnék a másik, fent említett beruházással egyszerre, illetve ugyanazzal a kivitelezővel elvégeztetni. A nyáron kezdhetnének hozzá.

– Mivel egy hatvanas években épült öreg épületről van szó, ezért a nyílászárókat mindenképpen cserélni szükséges, át kell alakítani a vizesblokkot, korszerűbbé kell tenni, illetve bővíteni is kell a női mosdót. Bővítenénk a nagytermen is, kivennénk a régi mozigéptermet, mert már nincs realitása, hogy az valamikor működni fog, hozzávennék a nagyteremhez. Cseréljük a belső burkolatokat, a konvektorokat, illetve külső szigetelésre is szükség van. Van egy hátsó, megroggyant fala az épületnek, amit ki kell venni, újra kell építeni. Dióhéjban ez van benne abban a projektben – ismertette.