Mezőkomárom: Az, aki nem pályázik, nem is nyer

A címben meghatározott tételt jól tudja Mezőkomárom vezetése is, éppen ezért minden lehetőséget megragadnak, hogy a település épülhessen, szépülhessen.

A Magyar falu program keretében 20,5 millió forint érkezett Mezőkomáromba, amely összegből csaknem a teljes Kossuth és Táncsics utca újul meg, várhatóan még a nyár végére, az ősz elejére. Emlékezhetnek: a Kossuth utca rosszabb szakaszát korábban már felújíttatták az illetékesek, most a – szintén régóta napirenden lévő – maradék szakasz van terítéken.

Ezenkívül „közösségi terek felújítása” címszó alatt több mint 28 millió forint támogatás érkezett a művelődési ház munkálataihoz is. A kivitelezés a következőket foglalja magában: külső szigetelés, színezés, a nyílászárók cseréje, belül a vizesblokk teljes felújítása, bővítése, belső felújítás, járólap- és burkolatcsere, valamint (a jelenleg tárolóként funkcionáló) a régi mozigépterem megszüntetése, s ezzel együtt a nagyterem bővítése. A kivitelezést az óvodai munkálatokkal közösen kezdenék el, így egyelőre egy olyan szakember után kutatnak a mezőkomáromiak, aki ezeket a feladatokat is elvégzi majd.

A napokban pedig az is kiderült: a beadott, 11,2 millió forintos támogatást jelentő eszközpályázata is sikeres volt a településvezetésnek. Ebből az összegből közterület-fenntartásához szükséges eszközöket (nagyobb teljesítményű önjáró fűnyírók, damilos kaszák, magassági ágvágó, oldalra dönthető rézsű szártépő) szereznek be – tudtuk meg Köő Péter polgármestertől.

Egy útpályázat eredményére még várnak, valamint további dokumentumok (a hivatal és a szolgálati lakás felújítása) beadására készülnek.