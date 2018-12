Mézeskalácssütés, gyöngyfűzés, üvegolvasztás a Rác utcában

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete advent második hétvégéjére egész napos kézműves foglalkozásokkal készült.

Már szombaton is sokan tértek be a Rác utcai házba pár kellemes, nyugodt órát eltölteni, eközben pedig valami szépet alkotni. A kézműveseknek köszönhetően sokféle technikával lehetett karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat vagy mézeskalácsot készíteni. A mesterek 10-től 17 óráig várták az érdeklődőket, akik között teljes család, egyedülálló hölgy, külföldi társaság és még huszonéves fiatalember is volt.

Vasárnap ugyanezzel várják a látogatókat, egy-egy új technikát – például nemezelés is – megmutatva.

