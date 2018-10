Fejér megyében közel kétmillió kilométert tettek meg tavaly a mentők

Az Országos Mentőszolgálat fennállásának hetvenéves jubileumát ünnepelte pénteken a Megyeháza dísztermében a szervezet. Megemlékeztek a fehérvári mentés kezdeteiről épp úgy, mint a tavalyi év közel 15 ezres fehérvári esetszámáról. Támogatói nyilatkozatot is aláírtak.

Olyan jó, hogy eljöhetek ebbe a terembe, mert eddig itt csak menteni voltam – mondta egy meghívott a Fejér megyei szolgálat által szervezett, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hetvenéves jubileumát ünneplő emlékülésén a Megyeháza díszterméről. A kristálycsillárok alatt ezúttal a mentőszolgálatot ünnepelték, amely hetven évvel ezelőtt, 1948. május 10-én alakult meg országos szinten. Az esemény fővédnöke, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármester kiemelte:

– Egy város életének a legfontosabb része a városüzemeltetés biztonsága, amelyen belül a közszolgáltatások megfelelő szintű biztosítása az elsődleges. Ehhez kapcsolódik a mentőszolgálat munkája is. Ezét fontos az, hogy megálljunk egy-egy ilyen kerek évfordulón, kicsit emlékezni és köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben az elmúlt 70 évben ezt a tevékenységet ellátja a megye polgárai érdekében. Vannak emellett olyanok, akik a mentőszolgálat támogatásában vesznek részt – hangsúlyozta a polgármester, kiemelve, hogy azoknak, akik hasonlóban gondolkodnak, mindenképpen ajánlja a megyei mentőszolgálatot. Vörös Péter, az OMSZ közép-dunántúli regionális igazgatója pedig az OMSZ megalakulásának első évtizedéről szólt, amely rögtön nagy feladat elé állította a mentőket:

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az 1956-os forradalom idején a bajtársak mindenféle hovatartozás nélkül több ezer ember életét mentették meg. Azóta nagyon sok minden történt, s az elmúlt hetven év alatt generációk munkája van a fejlődésben. A mentőállomások száma országos szinten megháromszorozódott, a mentőegységek száma meghatszorozódott, a dolgozói létszám az akkori hússzorosa. Ezért mondható el, hogy ma Magyarországon a legnagyobb egészségügyi szervezet az OMSZ – mondta a regionális vezető, kiemelve a szolgálat számos egyedi vonását:

– Hungarikum, vagyis sehol máshol a világon nem szokás az, hogy a mentési helyszínre mentőorvos is érkezik, vagyis közel a kórházi ellátást viszik a helyszínre. Ezt meg kell becsülni. De hungarikum az az egységes, központi rendszer is, amellyel a segélyhívás működik Magyarországon – hangzott el, majd pedig számok következtek: tavaly 1 millió beavatkozáshoz riasztották őket országszerte. Fejér megyében a mentők 426 ezer főt látnak el, és csak Székesfehérvár tekintetében évente 15 ezer mentési feladatuk van, amelyhez éves szinten közel 300 ezer megtett kilométer társul. A 2017-es adatok megyei kitekintésben is figyelemreméltóak: közel 2 millió kilométert tett meg autóival Fejér megye útjain a szolgálat.

Reszegi Imre vezető megyei mentőtiszt jubileumi beszédében kiemelte Kő Antal nevét, aki a székesfehérvári mentés alapjait tette le a városban. Az ülés olyan támogatói nyilatkozat aláírásával végződött, amelyben az aláírók – a város és egyéb támogatók – elkötelezték magukat a Fejér megyei mentés fejlesztése és támogatása érdekében.