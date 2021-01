Mennyi az annyi? – Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha jogosítványt szeretnénk

A jogosítvány megszerzésének menete napjainkban egy igen hosszú folyamat. Már nem lehet egy nyári szünet alatt megszerezni, és a pénzügyi részét is alaposan át kell gondolni, hiszen nem kis fába vágja a fejszéjét az, aki vezetői engedélyt szeretne. Hogy mennyi az annyi, várható-e további növekedés, és milyen út vezet a beiratkozástól addig a pillanatig, míg kezünkben tarthatjuk a rózsaszín plasztik kártyát? Ennek jártunk utána.

Szabó István, a SZI-TI ’97 autósiskola vezetője és oktatója részletesen elmondta, milyen költségekkel jár a B kategóriás jogosítvány megszerzése, és hogyan alakultak az árak az elmúlt években.

– A vírushelyzetre való tekintettel a KRESZ-oktatás is az online térbe költözött nálunk. A beiratkozás után ezzel indul el a tanuló azon az úton, hogy elsajátítsa a vezetés legapróbb részleteit is. Az elméleti oktatás 75 óra, vagy 180 nap, de igyekeznek minél hamarabb teljesíteni a tananyagot, hogy a következő lépcsőfokra léphessenek. A KRESZ-tanfolyam díja 45 000 forint, míg a vizsga egységesen 4600 forintba kerül.

– A sikeres teljesítés után következnek a gyakorlati órák, ahol általában heti 2 alkalommal ülnek volán mögé a tanulók, természetesen ahogy az ő időbeosztásuk is engedi. A vezetési óra díja nálunk jelenleg 6000 forintba kerül, ez januárban emelkedett meg. A továbbiakban nem várható emelés. A pótórákért ugyanennyit kell fizetni, mi ebben nem teszünk különbséget, de van néhány hely, ahol ezekért többet kérnek el, illetve a hétvégi vezetésekért is. A kötelező óraszám 29 óra, ám az a tapasztalat, hogy ennél jóval több időre, inkább 40-45 órára van szüksége a tanulóknak, hogy magabiztosan részt tudjanak venni a közlekedésben, illetve sikeres forgalmi vizsgát tehessenek, melynek díja szintén egységesen 11 000 forint.

– Ahhoz, hogy a jogosítványt a kezünkben tarthassuk, szükség van még az elsősegély-tanfolyam elvégzésére, és egy sikeres vizsgára. Ez összesen 24 200 forint. A tanuló eldöntheti, hogy ezt a KRESZ vizsga, vagy a forgalmi vizsga megléte után kívánja teljesíteni. Saját tapasztalataim szerint a tanulók nem feltétlenül az árakat nézik, hiszen nem is olyan mérhetőek a különbségek. Van, ahol drágább az elméleti oktatás, és olcsóbb a gyakorlati órák díja és van, ahol pont fordítva.

– Összességében nem olyan nagy a különbség, hogy e szerint válasszanak autósiskolát, inkább az oktatókat keresik, akiket ajánlottak nekik. Az oktatók száma nemcsak a városban, hanem országszerte nagyon kevés, és többségünk már nem a fiatal korosztályt erősíti, így nem is nagyon várható javulás ez ügyben. Arra törekszünk, hogy a tanulók minél előbb volán mögé tudjanak ülni, átadjuk nekik a lehető legtöbb és legjobb tudást, amellyel magabiztosan részt tudnak venni a közlekedésben. A költségei megvannak ennek, de hosszú távra szól és a vezetés élményéért megéri a befektetett pénz.

Sáfrán András, a Stift-90 autósiskola vezetője szerint fontos leszögezni az elején, hogy a leírt árak tájékoztató jellegűek és az alapárakkal számolnak. A tanulóknak azonban ritkán elegendő az alap óraszám, így a beiratkozáskor tájékoztatják őket és szüleiket a pótórák költségeiről.

– Az a tapasztalatom, hogy jelenleg az árak nem sokat változtak. Ezt úgy mondom, hogy a piacon nem tájékozódtam. Azonban egy két autósiskolától hallottam már, hogy tavaszra áremeléseket terveznek. Ha kéne mondanom egy végösszeget (természetesen az alap óraszámokkal kalkulálva és a vizsgadíjakkal) 240 000 és 270 000 forint köré lőném be, tehát ennyivel biztosan számolni kell, ha valaki jogosítványt szeretne. Ezen felül, ha pótórákat, pótvizsgadíjakat is belekalkulálunk, az sem kizárt, hogy 300 ezer forint környékén, netán annál többet is fizetnünk kell. A vezetési óradíj nálunk jelenleg 6000 forintba kerül. Bátran állítom, hogy a tanulóknak átlagosan 45 órára van szüksége, így érdemes kalkulálni, ezt már az elején meg szoktam beszélni velük. Szerencsére ezt a szülők is megértik, mivel sokszor ők finanszírozzák a jogosítványt gyermekeiknek, fontos velük is megtárgyalni ezt. Azért is van szükség több órára, mert számolni kell a megnövekedett forgalommal, a megváltozott körülményekkel. Véleményem szerint a legfontosabb a bizalom oktató és tanuló között, így inkább erre alapoznak és oktatót választanak, nem pedig az árakat nézik a tanulók. A szakemberek száma továbbra is kevés, illetve a várakozási idő meghaladhatja a 2 hónapot. Ezek sajnos tények, nagyon sokan jelentkeznek, a kevés oktató pedig túlterhelt, de ez nemcsak Fehérvárra, az egész országra igaz.

Lieber Márti oktató elmondása szerint az átlagember sokallja a jogosítvány költségeit, legalábbis amit 45-50 órával kell számolni, ám aki felelősségteljesen gondolkodik, belátja, hogy szükség van ennyi gyakorlatra, főleg, hogy többségében nagyon fiatal korosztályról beszélünk.

– A jogosítvány megszerzésének menete nem változott jelentősen a járványhelyzet miatt sem. A költségek nálunk nem emelkedtek, sem az óradíjak, sem az elméleti tanfolyam, sem a vizsgadíjak. Az elméleti oktatás 48 000 forintba kerül, míg a gyakorlati óradíj 6000 forint. Ha hétvégéről vagy ünnepnapról van szó, ez 8200 forint. A vizsgadíjak egységesek. A mi iskolánk helyzete speciális, mivel pici iskola vagyunk. A kötelező óraszám jelenleg 29 óra. 580 kilométert kell kötelezően levezetni, hogy vizsgára kerülhessen valaki. Sajnos ez a 30 óra nagyon kevés ahhoz, hogy a jelenlegi közlekedési helyzetben egy kezdő vezető megállja a helyét, és balesetveszély-mentesen, önállóan, biztonságosan tudjon vezetni. Véleményem szerint 45-50 órára lenne szükség ahhoz, hogy a szükséges minimális tudást megszerezze a tanuló. Tudom, hogy ezt az átlag állampolgár sokallja, de aki felelősen gondolkodik, az belátja, hogy szükség van ennyi gyakorlatra, főleg, ha a tizenéves korosztály amúgy is gyenge koncentrációs és problémamegoldó, valamint kudarctűrő képességére gondolunk, de az idősebb korosztály stressztűrése, figyelmének a terjedelme is hagy némi fejlesztenivalót maga után.

Kedvezmény

A 20 év alatti fiatalok számra azonban van egy jó hírünk. Az állam 25 ezer forint értékben kifizeti a vezetői engedélyhez szükséges KRESZ-vizsga és az ahhoz kapcsolódó e-learning vagy tantermi tanfolyam díját. A támogatás igénylését a közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani Az állam az igénylésre téríti az összeget a tanuló bankszámlájára. Az igénylés költségmentes.

Elmondhatjuk tehát, hogy mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha jogosítványt szeretnék, és élni tudunk az állam által nyújtott támogatással is, hogy a pénz egy része megtérüljön. A befektetett összeg azonban hosszútávra szól. Megéri minden elköltött pénz, hiszen a vezetés egy különleges élmény, és sok problémát is megoldhat. A mai világban pedig igen sok helyen szükségünk lehet a vezetői engedélyre.