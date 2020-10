Mennyi az annyi? – A szülők és a gyerekek is együttműködőek a hőmérőzés során

A városi fenntartású intézményekben mindenhol kötelező a testhőmérés. Cser-Palkovics András polgármester elmondta, eddig mindenhol együttműködést tapasztalt.

A koronavírus-járvány második hullámában rendkívül fontos, hogy a város közössége mindent megtegyen a betegség terjedésének megakadályozása, lassítása érdekében. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a csütörtöki naptól életbe lépett Székesfehérváron is a testhőmérséklet-mérés.

Az intézkedés az iskolák és az óvodák mellett a bölcsődéket, az önkormányzati fenntartású kulturális és közművelődési intézményeket, a szociális intézményeket, valamint a polgármesteri hivatalt is érinti. Ennek értelmében az intézményekbe történő belépéskor a gyerekek és a dolgozók testhőmérsékletét is mérik. Ez alól kivételt képeznek a bölcsődék, ugyanis itt csak a dolgozók hőjét ellenőrzik.

A szükséges eszközök mindenhol rendelkezésre állnak.

– Az eszközök zömét az államtól kapták az önkormányzatok és a fenntartók, ezeket az elmúlt napokban ki is szállították. Úgy látom, hogy szerencsére a gyerekek jól fogadták, természetesen igyekszünk nem megijeszteni őket, de azt gondolom, hogy a közös védelmünk érdekében ezt a biztonsági intézkedést is be kell tartani.

Ez igaz felnőttre és gyerekre egyaránt – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester. Kiemelte, ez mind azt a célt szolgálja, hogy a város és az intézmények működni tudjanak és védjük a dolgozóinkat a betegségtől és a karanténtól egyaránt. A szigorított intézkedések első napjának reggelén a polgármester ellátogatott többek között a Tolnai Utcai Óvodához is, ahol nagyon gördülékenyen ment a gyerekek mérése, és láthatóan a zsiliprendszert is megszokták már a szülők és a legkisebbek egyaránt.

– Eddig együttműködést látok mindenhol, legyen az intézményi szektor vagy tömegközlekedés. Sokat javult a maszkviselés is az elmúlt 1-2 hétben. Kérem, hogy a saját védelmünk és a működőképesség fenntartása érdekében tartsuk be a szabályokat – zárta sorait a polgármester.

Mészáros Attila alpolgármester hozzátette, a város összesen 128 testhőmérő készülékkel rendelkezik. Ebből 68-at a kormány adott az óvodák részére, 60-at pedig az önkormányzat vásárolt a bölcsődék és a kulturális intézmények számára.