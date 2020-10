Mélyíteni kell a csónakkikötőket a Velencei-tóban

Az őszi napokban is tovább folytatódnak azok a munkálatok, amelyeknek a Velencei-tó megújulása a végső céljuk.

Továbbra is problémát jelent a horgászok számára a Velencei-tó alacsony vízszintje, ezért a partközeli helyeken már nehézséget okoz a horgok elhelyezése. Azért vannak, akik így is próbálkoznak a helyenként csupán néhány arasznyi mélységű vízben, de a kapások kevés száma miatt sejthető, hogy a halaknak sem tetszik a kialakult helyzet.

Nincs könnyű dolguk azoknak sem, akik csónakkal igyekeznek megközelíteni azokat a helyeket, ahol halakra számítanak. A csapások mellett magasra emelkedő nádfalak között hetekkel ezelőtt is már-már szinte leért a horgászladikok alja. Javulást csak az őszi, ám sokkal inkább megnyugtató módon a téli nagyobb, tartósabb hatást eredményező csapadék jelenthet.

Az alacsony vízszint okozta nehézségeket megtapasztalják azok a horgászok is, akik a csónakkikötőket igyekeznek elhagyni: nem volt kivétel ez alól a pákozdi Szúnyog-sziget két kikötője sem. Ezért szeptember elején a Kormorán Horgász Egyesület kezelésében lévő keleti kikötő csónakjainak tulajdonosait arról értesítették, hogy ki kell venniük vízi alkalmatosságaikat. Aztán a kotrás megkezdődött, s az elmúlt napokban is folytatódott. Ha a munka befejeződik, vissza lehet helyezni először a tartóoszlopokat, a gumikat, majd a csónakokat is: ez már októberben megtörténhet.

Nem kotorják ki azonban a nyugati oldalon lévő kikötőt. Ennek oka értesüléseink szerint az, hogy nincs minden rendben a papírokkal, azaz még mindig nincs hivatalosan engedélyezve az ottani csónakok elhelyezése.