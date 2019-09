Társasházi tudnivalók a fogyasztóvédelemről, Fejér megyeieknek

Újabb két füzettel gyarapodott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogyasztóvédelmi kiadványsorozata.

A „Panasza van? Segítünk!” sorozatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Megyeháza Címertermében mutatta be kiadványsorozata legújabb fogyasztóvédelmi információs füzeteit. A Társasházi közműszolgáltatásokról és a közműszolgáltatás ki- és visszakapcsolásának szabályairól szóló kiadványok nyomtatott példányait az érdeklődők a szolgáltatók ügyfélszolgálatain, az elektronikus változatot pedig a MEKH honlapján, a kiadványok menüpont alatt érhetik el.

A keddi tájékoztatón Tanárki Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója elmondta: a Fejér Megyei Kormányhivatal együttműködése valamennyi megyei és országos társhatósággal és állami szervvel jó, az energia hivatallal pedig kiemelten is az. Ezen együttműködés fontos területe a fogyasztóvédelem. A fogyasztók egyre tudatosabbak, tájékozottabbak. Ide tartozik, hogy a fogyasztói panaszok száma 2015-től kezdődően csökkenő tendenciát mutat. Az igazgató kiemelte még: mielőtt a fogyasztóvédelem a vitás kérdések rendezésébe bekapcsolódna, fontos, hogy a fogyasztó a szolgáltatóval minden lehetséges módon megpróbálja közvetlenül rendezni a helyzetet. Ehhez nyújt segítséget a két új információs füzet is.

Scherer Zsolt, a MEKH szóvivője elmondta, különleges alkalom, amikor Székesfehérvárra jöhetnek, ugyanis a MEKH jelenlegi elnöke, Dorkota Lajos korábban itt volt kormánymegbízott, a fogyasztó­centrikus szemléletváltás pedig az ő 2013-as érkezésének köszönhető. E fordulat jele az évente megjelentetett kiadványok sora is. A MEKH célja a fogyasztói tudatosság kialakítása, a méltatlan, kellemetlen szituációk megelőzése, elkerülése. Hogy az energia hivatal munkája eredményes, azt jól mutatja, hogy 2013–2018 között megfeleződött a lakossági kikapcsolások száma távhő- és földgázszolgáltatás terén. Ám a 30 napon belüli tartozás még mindig több százezer fogyasztóra jellemző. A szóvívő hangsúlyozta: az együttműködés a szolgáltatóval az elmaradás esetén (is) létfontosságú. Hiánya jócskán megdrágíthatja még a visszakapcsolás díját is.

Mint folytatta, a társasházak ügye szinte minden második magyart érinti, hiszen mintegy 4 millió ember él társasházakban. Itt, mint Scherer Zsolt fogalmazott, fontos, hogy mindig járjunk el a lakógyűlésekre. A közös képviselő telefonszámát mindig őrizzük meg. A közműszolgáltatóval a társasházak lakói lehetőség szerint igyekezzenek közvetlen szerződéses kapcsolatban lenni, továbbá ahol lehet, al- és mellékmérők legyenek felszerelve, hogy az egyedi fogyasztás mérhető legyen.

Nemeshegyi Benjamin szakmai tanácsadó kiemelte: bár megfeleződtek a kikapcsolási eljárások, még így is évi több 10 ezer esetben halmozódik kikapcsolásig a fizetési hátralék. A tanácsadó egy tév­hitre is felhívta a figyelmet: a számlán feltüntetett fizetési határidő nem a feladási határ­időt, hanem a beérkezési határ­időt jelenti. Az óvatlanságból kialakuló késedelem miatt automatikusan megindulhat a késedelmi eljárás, aminek már lehetnek költségvonzatai. Céges felhasználók esetében például már egynapos és egyforintos hátralék esetén is késedelmi költségátalány behajtása kezdeményezhető, ami akár 40 eurónyi is lehet. Fontos tehát a fizetési fegyelem betartása.