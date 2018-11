Méhek és a mézek vitték a prímet Soponyán

„Nagyon vigyáznunk kell a méhekre, óvnunk kell őket, az emberiség jövője függhet attól, hogy életben maradnak-e.”

A bevezetőben idézett állítást Kovács Róbertné Erika, csőszi méhész tette a soponyai Zichy János Általános Iskola hétfői rendhagyó napján, ahol a méhek és a mézek vitték a prímet. A gyerekekben mézeskenyér-lakoma majszolása közben ülepedhetett a méhek életéről szóló előadás után a sok-sok ismeretanyag.

– Amíg Soponyán körülbelül kétezren élnek, addig egy méhcsalád népessége akár hatvanezres is lehet! – érzékeltette a szakember a bemutatott méhkaptár népsűrűségét. – A méh­anya naponta akár kétezer petét is le tud rakni – válaszolta az egyik gyerkőc kérdésére.

Hollósi Lászlóné iskolaigazgató lapunknak elmondta, hogy hétfőn egészségnapot szerveztek az iskolában, ezért folyt a szó az édes-ragadós mézről és termelőikről. Friss hír az iskola háza tájáról, hogy a pedagógiai programjukba ágyazott egészséges életmódra nevelő foglalkozássorozatuk benne lesz a 21 Nő az egészségügyért alapítvány jövő évre tervezett kiadványában. A könyv az iskolai egészségprogramok közül mutat be 21 országosan is kiemelkedőt!