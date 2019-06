A méhcsaládok éve lesz az idei

Tavaly rengeteg kárt okozott a növényvédő szerek használata a méhész ágazatnak. A napraforgóra kijuttatott anyagok miatt nem találtak vissza a méhek a kaptárba. Volt, ahol ebből semmit sem tapasztaltak, de olyan gazda is akadt, akinél a családok 10 százaléka maradt életben. Egy ilyen jelentős pusztulást követően az állomány visszafejlesztéséhez hosszú, dolgos évek kellenek.

A kedvezőtlen időjárás miatt idén is sok lesz a vegyszeres kezelés, ami nemcsak közvetlenül hat a méhekre, hanem úgy is, hogy a gyomirtók miatt fontos virágzó növények tűnnek el, egyik a másik után, és a virágkultúra változásával gyengül a méhek immunrendszere. Csak remélni lehet, hogy a navigációt zavaró permetszerek okozta tömeges méhpusztulás nem ismétlődik meg. A szántóföldeken dolgozóknak is jobban meg kell válogatniuk a felhasznált szereket, hiszen a méhek munkája mindennek az alapja.

Idén 600 millió forintot biztosít a kormány a méhcsaládok egészségügyi állapotának megőrzésére, e kérelmeket nyáron nyújthatják be a méhészek. Megközelítőleg 500 forint jut családonként, hiszen nagyjából 1,2 millió méhközösség van ma az országban. Az ágazat szerencsére nem csak erre a támogatásra számíthat, hiszen a gazdák mögött áll a hároméves ciklusokra bontott Magyar nemzeti méhészeti program. Az eddigi 34 millió eurós összeg augusztustól 11 százalékkal, azaz 40 millió euróra nő.

Az árakat nem elsősorban a gyűjtött mennyiség határozza meg, hanem a magyar fogyasztók jövedelme. Az európai piacon csökkenő tendenciát mutat az eladás, így a nagykereskedelmi árak akkor sem változnak sokat, ha minimális lesz az akácméz mennyisége.

A természet azonban, bármilyen szeszélyes is, védi önmagát. Május az akácvirágzás, a legkeresettebb méz gyűjtésének időszaka. Roskadoztak a fák a hófehér fürtöktől, és a hosszú, elnyúló virágzás miatti gyűjtés kifárasztotta volna a méheket, ám máshogy alakult. Az idő hideg volt és szeles. A méhek nem mentek ki, így nemhogy ők adtak volna mézet a gazdáknak, hanem etetni kellett őket, amíg kényszerpihenőn voltak. Ha nagy kockázatot vállalva mégis kimentek volna, akkor sem tudtak volna sokat gyűjteni, mert felhígult a nektár, a gyakran áztató csapadék kimosta a virágokból a virágport.

Pavlitzky László Csókakőn dolgozó méhész szerint kevés ideális napjuk volt a méheknek, hogy akácot gyűjtsenek, és a repce sem volt az igazi. Hozzátette, emiatt igazi rajzós év lesz ez, mivel dolguk nem igazán volt a méheknek, nagyobb energiákat tudtak fektetni a fiasításba. Sok méz nem termelődött, de a családok egyedszáma jelentősen megnövekedett, így nagyobb létszámmal és szorgalommal dolgozhatnak most, hogy kisütött a nap.