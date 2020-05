Megyeszerte sokan éltek a szigorú rend lazításával: szinte már nyári volt a forgatag

Rég nem látott „jeleneteknek” lehettek tanúi azok, akik ezen a hétfőn végigsétáltak a Velencei-tó partján vagy éppen a fehérvári, bicskei belvárosban. Emberek ültek a teraszokon. Sört ittak, mi több, volt, aki ebédet is el mert fogyasztani. Azért csak óvatosan, a járványnak még nincs vége!

A felszolgálók mosolyát szájmaszk takarja a gárdonyi Gulyás csárdában, amely hétfőn déltől azonnal megnyitotta teraszát a vendégek előtt, amint erre lehetőség volt. De az öröm az biztos, még ha nem is látszik a takarástól – fogalmazott a Fejér Megyei Hírlapnak Mátyás László főpincér, utalva az elmúlt hetek nehézségeire, amelyek rányomták a bélyegüket a több mint negyven fölötti munkavállalót foglalkoztató cégre.

– Amikor megtudtuk, hogy valószínűleg nyitható lesz a terasz, azonnal intenzíven elkezdtünk dolgozni azon, hogy a jogszabályok szerint felkészítsük a nyitásra. Ami meg is történt hétfőn 12 órától – teszi hozzá a főpincér, aki maga is meglepődött azon, milyen nagy az érdeklődés a kezdetektől. S milyen igaz – az emberek mosolyogva jönnek a csárda teraszára, ahol minden harmadik asztalt eltávolítottak, hogy biztosítsák a másfél-két méteres távolságot. A szájmaszk mellett pedig a kesztyű is kötelező viselet most náluk, a kézfertőtlenítő pedig több helyen is kint van a szervizasztaloktól a mosdóig. – Látszik, hogy az emberek kiéheztek már a teraszokra, éttermekre – mondja László, aki a nyitást követő pár órában már több törzsvendéggel is találkozott. Továbbmenve a kora délutáni napsütésben a Velence Korzón azonban még csak páran voltak. A Gösser büfé és halsütőben Rubi László abban reménykedett, hogy munka után többen érkeznek hozzájuk.

– Eddig elvitelre főztünk, a parkolók lezárása miatt azonban kevesen érkeztek. De hétfőtől már a teraszt is kinyitottuk, természetesen a szabályoknak megfelelően – mondja. Az élet lassan, de biztosan kezd visszatérni a Velencei-tó környékére, számos teraszos étterem és büfé kezdi a szezont a napokban.

A szúnyogszigeti Halász csárda csapata is nagy erőkkel dolgozik, hogy a következő hétvégén kinyithasson. – Az elmúlt heteket kihasználtuk arra, hogy fejlesszük a konyhát, valamint felújítottunk és renováltunk – árulta el a hírlapnak Cser Levente, a csárda munkatársa. Ezeket a munkálatokat most fejezik be, ezért döntöttek úgy, hogy jövő hét szombatra teszik a nyitást. A teraszról kivesznek több asztalt, hogy szellősebben tudjanak ülni a vendégek, a mosdóba pedig külön bejáratot biztosítanak a vendégeknek.

Sörözők, sörözni vágyók

Már a kora délutáni órákban szemmel láthatóan felpezsdült az élet Székesfehérvár belvárosában is. Az elmúlt hetek üressége után újra megtelt élettel a Fő utca. Tegnap óta újra várják a vendégeket a cukrászdák, a sörözők, az éttermek teraszai, kerthelyiségei, és ezt bizony kihasználta a lakosság. A nyitás első napján egyes vendéglátóegységek teraszai máris csordultig teltek, és sokan már ekkor kisebb társaságba verődve, a napsütötte teraszokon fogyasztották el ebédjüket. Az egyik belvárosi söröző tulajdonosát az újranyitásról és a következő időszak várakozásairól kérdeztük.

– A nyitás előtt a teljes árukészletet fel kellett töltenünk, mivel a fő profilunk a csapolt sör, ezért a zárvatartás alatt ezek megromlottak, így mindent ki kellett dobnunk. A kialakult helyzet pozitívuma, hogy az elmúlt hetekben volt időnk egy általános felújításra. A személyzetet sajnos teljesen le kellett cserélni, mert aki itt dolgozott, az már nem tudta megvárni az újranyitást. A hirtelen nyitás miatt az italnagykerek sem tudtak teljesen felkészülni, így jelenleg az eredetihez képest nyolcvanszázalékos választékkal tudtunk szolgálni. Jelenleg csökkentett személyzettel dolgozunk, ahogy növekszik a forgalom, úgy bővítjük a dolgozói létszámot – mondta az üzletvezető, aki hozzátette, szerinte az emberek már nagyon várták az üzletek újranyitását. Persze akadtak olyanok is, akik csak egy üdítőre foglaltak helyet, a legkisebbek pedig örömmel ették a fagylaltot. Az érettségizők pedig kis csoportokba verődve a belváros szívében tárgyalták ki az érettségi első napjának tanulságait, eredményeit. Ami a játszótereket és kutyafuttatókat illeti, a fokozatosság elve szerint május 9-én először a kutyafuttatókat nyitják meg Fehérváron, majd május 18-tól a játszótereket és a Koronás parkot is. Az uszoda és a strand megnyitása későbbre várható.

Még csak találgatnak

Bicske játszótereit fokozatosan nyitják meg a hivatali munkatársak. A Bicske Szíve park jelenleg munkaterület, ott építkezés folyik, az eleve kiesik, de a többi helyen sem tolonganak a gyermekes szülők. A fertőtlenítés, takarítás mindenütt zajlik, érzékelhetően igen lassú az utcai élet. A teraszos éttermek, kávézók kinyithattak, de a forgalmat illetően csak találgatnak. A város szívében népszerű kávézó és kis étterem a Homály grillterasz, a víruskorlátozások idején ételkiszállítást vállaltak. Tavaly ősz óta bővíti és átépíti tulajdonosa a helyet, az építkezés nyomai szem előtt vannak.

A teraszt március 10-én lezárták, akkor ivott utoljára itt kávét az egyik vendég hölgy, aki hosszú évek óta mindennap betért ide – barátnőivel és egyedül is. „Nagyon hiányzott” – mondja, pedig elfoglalt ember, ez amolyan napi kis pihenő volt a megszokott kisebb-nagyobb társasággal, fél órácska dél körül. A vezető, Gudics Máté örömmel nyitotta meg a teraszt, kicsit nagyobb forgalomra számított, de bizakodó, nem emeltek árat. Nyolc munkatársából ketten önként távoztak, reméli, visszatérnek majd, s főképpen abban, hogy ismét szükség lesz több kézre. Gudics Máté emellett az Abrakazabra együttes tagja, gitározik és énekel, negyvenhat előre lekötött koncertjüket mondták le a korlátozások miatt. Különösen szép, virágos és tágas terasza van Mónos István Pizzafaló éttermének. Megnyitotta hétfőn a főutca közismert éttermének külső traktusát, de nála sem tolonganak. Folyamatosan szállítottak ki ételt, Mónos István az adakozásban sem fukar, egy messzi földről hazaérkezett és karantén alatt álló családot látott el csaknem két hétig, de erről nem kíván beszélni. Nem ezért tette, mondja.

Több fecske csinálja a nyarat

Móron még csak kevesen álltak át a bevezetett könnyítésekre. Sok vendéglátóipari egység zárva tartott, függetlenül attól, hogy rendelkeznek kerthelyiséggel vagy sem. A Táncsis Mihály Gimnáziumban tartott magyarérettségi vizsga után több diák a közeli Hugó ételbár teraszán elemezte ki a mögöttük álló izgalmas, akár sorsdöntő négy óra eseményeit. Az ételbár eddig is működött, ám kifejezetten házhoz szállítást vállaltak csak, vagyis az éttermi rész zárva volt, és csak elvitelre főztek a konyhában. Most, élve a lehetőséggel, azonnal nyitottak, kézfertőtlenítő szert helyeztek ki az asztalokra, és az épületbe csak mosdóhasználat céljából lehet belépni. A Kartel falatozó előtti részen, a visszametszett fák árnyékában újra feltűntek a padok és az asztalok, hogy legyen hol elfogyasztani a pecsenyét, de ezzel szemben a Kapucinus téri fagyizó ajtaján még pirosan világított a zárva tábla.

Felemás tapasztalatok az első napon

– A mai nap egy vendégem sem volt – válaszolt csalódottan lapunk kérdésére Mercsek Ágnes, a vírus előtt Aba egyik jól menő vendéglátóegységének tulajdonosa. – Azóta takarítom az üzletet, de megmondom őszintén, nem tudom, hogy van-e értelme. Azt se tudom, mit tartogat a jövő. Nem tudom, hogy érdemes-e folytatni, nagyon tanácstalan vagyok. Beszéltem a beszállítóimmal is, és több vidéki vendéglátó is a padlóra került ettől a kritikus helyzettől. Mindig próbál az ember kitalálni valami újat, hogy vonzóbbá váljon a vásárlók számára, de jelen helyzetben ennek most nem sok értelme van. Kicsit jobb helyzetben van a Tök Király étterem.

– Szerencsére nem kellett elküldenünk az alkalmazottakat, hiszen a kiszállítás változatlanul működött. Voltak nagyon nehéz időszakok, de úgy néz ki, hogy túléltük – mondta el bizakodóan az étterem vezetője.

A múzeum nyílik, a csókai vár zárva marad

A Szent István Király Múzeum arról értesítette lapunkat, hogy a legújabb rendelkezések értelmében megnyitják a múzeum szabadtéri kiállítóhelyeit. Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely május 9-étől, Tácon a Gorsium Régészeti Park szabadtéri kiállítóhelye május 16-ától lesz látogatható. A belső, zárt térben lévő kiállítások egyelőre nem nyitnak ki, de a szakemberek bíznak abban, hogy hamarosan, fokozatosan az összes múzeumi látnivaló elérhető lesz. A csókakői vár azonban, mint megtudtuk, továbbra is zárva marad, nem lesz látogatható. Az alatta található parkolót és a vár felé vezető utcákat azonban pénteken kinyitják, hiszen megszűnt a kijárási korlátozás.

Szombaton nyit a KEMPP

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely nyitvatartásáról hétfőn délután született döntés. Amint Törzsök Erzsébet ügyvezető-helyettestől megtudtuk: egyrészt a kiállító épületek továbbra is zárva tartanak, másrészt az emlékpark külső területei május 9-én és 10-én (szombat, vasárnap) 10 és 18 óra között, május 15-étől pedig pénteki, szombati és vasárnapi napokon 10 és 18 óra között lesznek látogathatók. Az Emlékmű kávézó és ajándékbolt az egészségügyi rendelkezéseket figyelembe véve ugyancsak a fentiek szerint tart nyitva. Fokozatosan, lépésről lépésre újraindul hát az élet megyénkben. A fokozatosság elve, mint a nyári fürdőzésnél, itt is igaz: ne ugorjunk egyből fejest a hűsnek tűnő habokba!