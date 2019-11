Megyeszerte is egyre több a jótékonysági akció

Az adventi készülődést szeretné megkönnyíteni jótékonysági akciójával egy székesfehérvári cég, amely különleges, mindenféle tisztítási célra alkalmas törlőkendőket ajándékozott tegnap seregélyesi intézményeknek. A raklap, amely így a településre került, mintegy kétszázezer forint értékben nyolcvan tekercs törlőkendőt tartalmazott.

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola gyermekzsivalytól hangos tornatermében találkozott csütörtök délelőtt a székesfehérvári Cuies Kft. két képviselője, a cégvezető Antal László, Mihályi Norbert ügyvezető igazgató Sajtos József iskolaigazgatóval és Kosaras Istvánnéval, a Hétszínvirág Baptista Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjével. Miközben a fiatalok éppen tornaórán vettek részt, Antal László elmondta: céljuk az, hogy lehetőségeik szerint, a maguk erejéből minél többet tegyenek azért, hogy megkönnyítsék a karácsonyi ünnepre való készülődést. Hozzátette: tudják, hogy adományuk ismét jó helyre került. A 2003-ban alapított Cuies Kft. – amely jelenleg tizenhárom országba szállítja termékét, s közöttük még Indiába is – professzionális törlőkendőket gyárt, olyanokat, amelyek nem foszlanak szét az első törléstől, mint ahogyan azt a háziasszonyok a szokványos papír törlőkendők esetében tapasztalhatják, így az adomány minden bizonnyal hosszú ideig segíti majd a két intézmény dolgozóinak munkáját. Antal László kiemelte: fontos számukra a karitatív tevékenység és nem feledkeznek el arról, hogy megtalálják a módját az ilyen kezdeményezések folytatásának.

A cégnek nem ez volt az első jótékonysági gesztusa, korábban már több fehérvári intézménynek szállítottak a termékből, de vittek a zámolyi és az isztiméri iskolának is. Rövidesen olyan programot készítenek elő, amelynek során az állatkórház és az állatmenhelyek is részesülnek majd az adományból. És most miért éppen Seregélyest vették célba sajátos adventi üzenetükkel? Az ügyvezető, Mihályi Norbert ezt is elárulta: tagja a Seregélyesi Motorbarátok Körének és cégük jelenleg épít a település határában gokartpályát. Ez a kötődés.

Sajtos József igazgató megköszönte az adományt, s két, időben közeli rendezvényre hívta fel a figyelmet: december 6-án, 18 órától jótékonysági Mikulástornát rendeznek az iskola tornatermében, majd december 13-án, 14 órától adventi szeretetvendégségre várják az érdeklődőket a Művelődési Ház előtti térre.