Megyei körkép: miként lehetett és lehet most horgászni a vízpartokon

Ki ne vágyna már a nagy csobbanásra? Nyár van, s az ember akkor is jól érzi magát a vízközelben, ha nemcsak ő merül el a szél egyengette hullámok között, de az úszója is.

A karantén idején akadtak, akik nem tapasztalhatták meg, milyen érzés, ha egyszer csak azt látják: kapás van. Ebben vagy a korosztályi megkötés, vagy a többi szabályozás akadályozta őket: a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) márciusban kiadott előírásai egyértelműsítették a horgászok számára, mit tehetnek – vagy sem – a vízpartokon.

A tagok nem adták fel

– Követtük az előírásokat: a horgászok egymás között legalább ötméteres távolságot tartva lógathatták botjaikat, a személyes kontaktust pedig teljesen mellőzniük kellett. Mivel idősebb tagjaink a fokozottan veszélyes kategóriába tartoztak, rájuk bíztuk a döntést, jönnek-e horgászni vagy sem – értesültünk Dörögdi Gábortól, a lajoskomáromi Győzelem Horgász Egyesület vezetőjétől. Tőle tudjuk azt is: náluk a karantén ideje alatt a napijegy-kiadás szünetelt, vagyis horgászként a tavat csak a tagok látogathatták. Az élet mintegy két hete kezdett el náluk visszatérni a csaknem rendes kerékvágásba: a feltételek betartása mellett immár bárki horgászhat a lajoskomáromi tavon.

– Mivel a horgászat a karantén ideje alatt is engedélyezett szabadidős tevékenység volt, tagjaink sok esetben az otthon maradás helyett is a partot választották. Így ebben nagy különbséget nem érzékelünk – osztotta meg velünk tapasztalatait az elnök.

Kiestek hétvégék

Dégen azonban két-három hétvégén élt a településvezetés a felkínált lehetőséggel, és korlátozást vezettek be a horgászok számára is. Ezeken a napokon kerülni kellett a vízpartot – ahogyan a turistáknak a Festetics-kastélyt és környékét a budapesti fenntartó döntése alapján. Földi László, a Dég Park-tó Horgász Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta: a karantén idején húsz főre limitálták a dégi vízparton egyszerre horgászók számát. Ők mind csak engedéllyel rendelkező tagok lehettek, a napijegy-vételi lehetőség Lajoskomáromhoz hasonlóan itt is szünetelt. Nagyjából egy hónappal ezelőttig. Az egyesületvezető kiemelte: örül, hogy folyamatosan visszatér az élet a tópartra; pénteken is sokan választották ezt a kikapcsolódási formát a településen.

Visszaállt a régi rend

A szabályok betartása természetesen Bakonycsernyén sem maradt el. Sztrida József, a helyi horgászegyesület elnöke elmondta: a karantén idején a vártnál több horgász jelent meg a tónál, még hétköznap is nagynak mondható volt a forgalom. Ezt többek között a környékbeli multik bezárásával indokolta. A karantén idején és most is napijegyes horgászati lehetőség van náluk, az emberek pedig éltek, élnek a lehetőséggel. Bakonycsernyén az utóbbi időszakban valamelyest visszaállt a régi rend: hétvégén az előző években tapasztalt számokat hozzák, hétköznap kevesebben látogatják őket.

Régi-új

– A horgászat mint hobbi kedvezményezett helyzetben volt: a MOHOSZ jelenlegi vezetése mindent megtett azért, hogy ezt a biztonságosan végezhető szabadidős tevékenységet a karantén idején is „korlátlanul” űzni lehessen – kezdte az összegzést Nagy Attila, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége (Hofesz) elnöke. Ő megyeszerte azt tapasztalta, a pandémia idején egy nagy hullám indult el az engedélykiváltásokban: még az is horgászni vágyott, aki évek óta az engedélyét is szüneteltette.