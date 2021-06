Megvan a Seuso-épület kikötője?

A település határában, a Seuso-épületkomplexum, illetve annak jobb sorsra érdemes ásatási helyszíne mellett, úgy tűnik, megtalálták az épület kikötőjét. Föld alatt lévő falak és cölöpök képét rajzolta ki egy geofizikai, földradaros eljárás.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét

A helyszín a Péter-Bánkút dűlő, ahol a Malom-csatorna és Nádor-csatorna, avagy a Sárvíz egymás mellett folydogál. Június első felében zajlott le a földradaros kutatás. Kovács Loránd Olivér, a Gor­sium Régészeti Park és Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója mutatta meg lapunknak a helyszínt. Kovács a kikötőről úgy fogalmazott, hogy nagy eséllyel a Seuso-épületkomplexum részét képezhette egykor. A földradaros mérés egyfajta alaprajzot mutatott meg. – Az az izgalmas benne, hogy látszik rajta egy törés. A rómaiak nyílegyenes falakat csináltak mindenhol. Ha ettől eltértek, annak mindig az volt az oka, hogy igazodtak valamilyen komoly tényezőhöz, jelen esetben a Sárvízhez – mondta Kovács. Mágneses mérések alapján cölöphelyek is felfedezhetőek az alaprajzon, sőt nagy biztonsággal jelölhető be rajta a móló, illetve a raktárrész is.

– Most már mélységi adatokat is ismerünk, terveink szerint a vízállást ki fogjuk szerkeszteni térinformatikai módszerekkel. A Sárvíz medre, a szabályozások miatt már más domborzati jegyekkel bír, mint a rómaiak idején, de jó esély van arra, hogy be tudjuk lőni a Sárvíz akkori vízállását – mondta el Pokrovenszki Krisztián, aki szerint ezt először digitálisan lehetne létrehozni, megmutatni.

A további tervekről. A római kikötő helyének magasságában egy mai kis kikötő létesülhet, amely részévé válhat annak a túrahajó-, túrakenuútnak, amely Székesfehérvár déli részéről, a három Gaja-hídtól indulhat el, minden bizonnyal már idén ősszel. Olvasóink tudják, a Szabad Tér Egyesület Gorsiumban épít egy római kori hajót, s mivel tagjaik szinte egytől egyik vízitúra-szervezők, ősszel végre eljöhet a római kori hajókra hajazó túrakenus utak ideje is. Az evezésre kérő túraút mehet le délnek, Gorsiumig. Közben Szabadbattyán térségében nemcsak a Kula-torony környékén lehetne tehát egy megálló, hanem itt, a Seuso-épületkomplexum ásatási helyénél, illetve a vélelmezhetően hozzákapcsolódó kikötőnél is.

– A következő lépés az lenne, hogy a római kikötő épületével kezdjünk valamit. Ez egy kezelhető nagyságú épület, durván hatvanszor hatvan méteres. Ám csak abban az esetben szabad belevágni az ásatásba, ha biztosított a megvédése – mondta Kovács; kifejtette, az azonnali visszatemetése is opció – miután kinyerték a föld alatt várakozó információkat –, de ez nem volna túl elegáns. A második, a megnyerőbb verzió az, hogy az ásatási terület kapjon valamilyen felépítményt – védőtetőt vagy ráfalazást –, bármit, ami biztosítja a megmaradását. Így nem jutna olyan sorsra az itteni feltárás helye, mint a szomszédos, a Seuso-épületkomplexumé, amely most – úgy tűnik – átmenetileg földkupac képét mutatja.

Pokrovenszki leszögezte, egy régészeti ásatás során gondoskodni kell a talált lelet­anyag elhelyezéséről, konzerválásáról, az épületmaradvány sorsáról, az állagvédelemről; mindez pénzbe kerül. Hozzátette, a múzeum szakembereket, autókat, eszközöket tud biztosítani, de a teljes költséghez forrás, például pályázati támogatás szükséges.

A két vezetőtőtől megtudtuk, hogy nagyságrendileg 15 millió forintból jönne ki az ásatás és a leletanyag konzerválása, s további 40-50 millióba kerülne az épület alapszintű megerősítése annyira, hogy ne kelljen visszatemetni. Kovács szerint van realitása, hogy ez belátható időn belül megtörténhessen.

Stibrányi Máté régész végezte, koordinálta a geofizikai vizsgálatokat. Vele telefonon beszéltünk, megtudtuk tőle, a földradar mintegy két méterre lát le, ilyen mélységben lehetnek a kikötő falai.

– A földradaros vizsgálat adott egy teljes alaprajzot, ez olyan szintű, hogy ennek alapján rekonstruálni lehetne a felépítményt, még úgy is, ha egy kapavágást sem tennénk a földben – ismertette Kovács Loránd Olivér.

A terület, amelyen pár éve egy ménes legelészget, Simon István kőszárhegyi vállalkozó tulajdona. Ő is lapunk rendelkezésére állt. Mint elmondta, annak idején Nádorfi Gabriella, a most szóban forgó területeken korábban feltárások sorát végző régész ajánlására figyelt fel a legelőre. Alapvetően az volt a célja a megvásárlásával, hogy biztonságban legyen a terület. Feltételezhető volt ugyanis, hogy nagy eszmei értékű múltdarabok, falak, leletek, vagyis történelmet hordozó információk bújnak meg e föld alatt.

Ha a szakmai tervek, elképzelések ezt igénylik, Simon partner lenne abban is, hogy a terület egy részét – a két kanális között – elárasszák, vagyis új vízfelület kialakítása is megtörténhet a kikötő mellett.

S térjünk vissza még a Seuso-épületkomplexum ásatási helyére, arra a bizonyos földkupacra! A vállalkozó megosztotta velünk azon terveket is, miszerint 5-10 római kori oszloppal jelölnék meg a helyet. Mint mondta, ezek öntőformája Gorsiumban rendelkezésre áll. Alighanem ez a beruházás egy területrendezést is magával hozna. Messziről is látszódhatna az ásatások helyszíne.