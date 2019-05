Megújult vízivárosi járdák a házak előtt

Egy 20 millió forintos beruházás műszaki átadása történt meg szerdán a vízivárosi Királysor 35-61. között. Az Agyag utcában is hamarosan végeznek.

Felújították a panelépületek lépcsőházaihoz vezető valamennyi bekötőjárdát a 35-39., a 41-45., a 47-51. és az 57-61. tömböknél, ez utóbbinál megújultak a lépcsők, valamint az akadálymentes közlekedést biztosító feljárók is. Az 59. szám előtti, a földet megfogó, kidőlő támfalat is kicserélték a szakemberek. Horváth Miklósné önkormányzati képviselő elmondta, a felújítás esztétikai és közlekedés-biztonsági szempontból is fontos. Egy további 30 millió forintos beruházás részeként a Királysor 49. számnál lévő parkoló és bekötőút is megújul.

Az említett, a Királysor 49. számnál lévő beruházás a közműcserék és a tereprendezés után június végére készülhet el. Amint Horváth Miklósné hozzátette, várhatóan augusztusban egy újabb, 100 millió forint értékű nagyberuházás kezdődik, ami többek között a Vízivárosi Általános Iskola udvarának és a Budai út 94. szám előtti járda felújítását, új parkolók és két új sportpálya létesítését jelenti.

Ugyancsak szerdán történt meg az Agyag utcai járdafelújítás műszaki átadása. Itt új, egyoldalas, térköves járdát tettek le, a beruházás kicsit több mint 16,5 millió forintba került. Az utcát 425 méter hosszban 577,7 négyzetméter térkőburkolattal fedték le.

Földi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, nagy öröm számára, hogy a lakókkal történt közel másfél éves egyeztetési folyamat után elkészült a járda.

Jegyezzük meg, itt még bizonyos munkálatok (épülnek a csapadékelvezető és a szikkasztó árkok) hátra vannak.

A környéket két héten belül adják át a Kertalja utca és a Havranek József utca járdáit.