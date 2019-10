Megújult utcák, közösségi tér Fehérváron

Cser-Palkovics András polgármester, a terület önkormányzati képviselője, Brájer Éva, valamint a kivitelező cégek bejárást tartottak a felújított Szilvamagon és a Temesvári utcán kedden kora délután.

Befejeződött a Szilvamag 2015-­ben kezdődött területrendezése és felújítása. A boltok mögött a buszmegállónál kialakított kis közösségi téren kényelmes padok és ivókút is szolgálja az arra sétálók kényelmét, ott jártunkkor éppen két idősebb hölgy beszélgetett az egyik ülőalkalmatosságon. A Maroshegy két, régóta várt részének felújítása a terveknek megfelelően, időben készült el. A munkálatok során megújult a Temesvári és Gyimesi utcák aszfaltburkolata, ahol térköves járdát is kialakítottak, a föld alatt pedig megtörtént az elöregedett vízvezeték-hálózat cseréje. A Szilvamagon az útburkolat felújítása mellett 65 új parkolóhely is létesült.

Minderre nagyjából nettó 390 millió forintot költött a város önkormányzata. – Aki figyeli az elmúlt évek munkálatait, az láthatja, hogy a jelen felújítás egy folyamat része, amelyet szeretnénk a belső utcákkal, várhatóan az Aradi és a Nagyváradi utcákkal folytatni! – mondta Brájer Éva, a terület képviselője, aki hozzátette, olyan apróbb finomítások várhatók még, mint például a Szilvamagon a régi posta épülete előtt egy szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése. A mostani munkákkal az orvosi rendelő és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház mellett megújult a Maroshegy harmadik központja is.