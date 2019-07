Megújult Baracska első világháborús emlékműve

Az elhunyt katonák emlékéhez méltó ünnepséget rendeztek szombaton a faluban, megújult emlékművet avatva.

Az Emlékparkban található egyik emlékmű az I. világháborúra emlékeztet. A szobrot 1930 októberében avatták föl, a krónikák szerint József királyi herceg leplezte le. Székely Károly szobrászművész alkotása bronzból megformált, körülbelül másfél méteres katonaalakot ábrázol, alatta klasszicizáló kőtalapzattal. Utóbbin százhat olyan néhai baracskai ember neve olvasható, akik a háborúban estek el – derült ki Becsei Andrásné alpolgármester avatóbeszédéből. S azt is megtudhatta az avatás közönsége: az elmúlt több mint 80 évben komolyabb felújítás nem történt, ezért is indult az önkormányzat egy ezt célzó pályázaton.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, valamint az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásának köszönhetően végül kétmillió forintot nyertek. Ezt a pénzt az önkormányzat 750 ezer ­forinttal egészítette ki, így újulhatott meg az emlékmű Bodor István restaurátor munkájával.

Becsei Andrásné beszédében megfogalmazta: a múltat ismerni és arra emlékezni, emlékeztetni erkölcsi kötelességünk, és ehhez segít hozzá a szobor is. Számukra különösen fontos az elesett baracskaiak előtti tisztelgés. Az alpolgármester az első világháborúra vonatkozó adatokat is sorolt, majd hozzátette: a számok mögött emberek, sorsok vannak, s az áldozatok között nem csupán katonák, hanem nők és gyerekek is voltak. Az is kiderült: a háború által közvetlenül érintett baracskai már nincs közöttük, ám rájuk is emlékezni kell.

Az ünnepségen az „Éppen péntek! Egészség Klub Éppen dalban!” férfikórusa után a Baracskai Dalkör hölgy tagjai énekeltek. Ezután szavalat következett, majd Récsei Norbert plébános áldotta meg a szobrot, a koszorúzásokat követően pedig az Il Silenzio hangzott el trombitán.