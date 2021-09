Megújult az összekötő út Nagyveleg és Mór között

Az elmúlt percekben adták át azt a mintegy 5 kilométeres útszakaszt, ami összeköti Nagyveleg községet Mór városával.

Az átadón beszédet mondott Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Törő Gábor országgyűlési képviselő, valamint Molnár István a Magyar Közút Zrt. Fejér megyei igazgatója. Molnár István elmondta, hogy nem csak az út újult meg, hanem mellette a felszíni vízelvezető rendszerek és több buszmegálló is. Mintegy száz vadonatúj közlekedési tábla került ki a településre, valamint új útburkolati jeleket is festettek, így az új út sokkal könnyebben és biztonságosabban járható. Molnár Krisztián elmondta, hogy a több, mint 800 millió forintos beruházás nemcsak a lakosságnak nagyon fontos, hanem egy készülő, nagyobb projekt részét is képezi, mely során, hasonlóan kiváló minőségű úton, elérhetővé válik majd Zirc is. Törő Gábor hangsúlyozta, hogy Nagyveleg fejlesztése azt hozta magával, hogy erősödött a vidék lakosság megtartó képessége; míg egy évvel korábban több, mint 10 ház volt eladó, úgy most, köszönhetően a fejlődésnek is, az utolsó eladó házról is lekerült a tábla.