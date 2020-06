Megújult a tornaterem Martonvásáron

Egy 80 milliós projekt részeként megújult a Beethoven Általános Iskola tornatermének a teljes tetőrétegrendje, akárcsak az öltözőhelyiségek és a pályaburkolatok.

Ez az épületszárny is korcolt fémlemez fedést kapott. Továbbá az új hőszigetelésnek köszönhetően energetikailag is korszerűsödött. Emellett az elöregedett lámpatesteket korszerű, ráccsal védett LED-es világításra cserélték, így megújult a teljes belső világítás is.