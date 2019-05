Megújult a patinás alcsúti iskola minden traktusa

A József Nádor Általános Iskola lerobbant szárnya újult meg pályázat segítségével, mostantól közösségi térként szolgál az intézményben, s más eseményeknek is.

Az alcsúti iskola a falu szívében áll – a klasszicista főépület maga kétszáz esztendős, József főherceg jószágfelügyelőségeként szolgált, a háború után pedig állami általános iskola lett – máig az. Hozzáépítettek körbe-körbe részeket, majd egy szép, rusztikus új, kétszintes, önálló szárnyat is kapott.

Korábban növekedett a gyermeklétszám, majd csökkent, de az igények is változtak. A most megújult szakasz a helyi emlékezet szerint istálló volt, később abból is tantermeket alakítottak ki, legutoljára a karbantartók raktáraként csúfoskodott valóban igen méltatlan külsővel. Négy éven át százhetvenhat millió forintot költöttek az iskolára, energetikai korszerűsítést hajtottak végre minden traktuson, kicserélték a tetőt, a nyílászárókat, falakat vakoltak, festettek.

Záróakkordként az utolsóból lett az első, közösségi térként a legszebb immár kívül-belül az egykori istálló.

Több pályázati forrásból újult meg az iskola

A József Nádor Általános Iskola fokozatosan újult meg, több pályázati forrásból, mondta el Tóth Erika polgármester a pénteki avató ünnepségen. Az önkormányzat, a pedagógusok és elkötelezett helybéliek, szülők, pedagógusok dolgoznak erőteljesen azért, hogy az alcsútdobozi iskola ne jusson sok falusi iskola sorsára, s ne fogyjanak el belőle a gyerekek. Erről az erőfeszítésről, s annak gyümölcséről szólt a polgármester köszöntő beszédében, személyes emlékeit is megidézve. Ő maga is itt tanulta a betűvetést, gyermekei szintén, s szeretné, ha unokái is innen indulnának az élet útjára. A mostani gyerekeknek és a megjelent felnőtteknek, idősebbeknek felidézte a hajdani, mára legendássá vált pedagógusok emlékét, köztük olyanokat, akik alcsútdoboziként, a falu szülötteként álltak helyt a tanításban, nevelésben.

Az ünnepségen megjelent Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, Molnár Krisztián Fejér megyei közgyűlési elnök, Petrin László, a megyei kormányhivatal főigazgatója, Török Szabolcs megyei tankerületi vezető, Sisa András jegyző, s a kivitelező cég képviselője.

A ma fiataljai a jövő Magyarországát építik

Tessely Zoltán elsőként a gyerekekhez szólt, mondván, a ma fiataljai a jövő Magyarországát építik, rájuk számítanak azok, akik ma mind-mind az iskola jobbításán fáradoztak – a támogató kormány, a sikeres pályázatokat író községi vezetők, politikusok, szülők. Elmondta, hogy 2014-től Alcsútdoboz éves költségvetésével egyenlő összeget, 400 millió forintot fordítottak fejlesztésre a faluban. Idén két választás előtt állunk, mind az EP-, mind az őszi helyhatósági választás során a jövőnkről is döntünk, hangsúlyozta. Az EU-s támogatások nem „kegy ként” érkeznek hazánkba, fűzte hozzá, hazánk jogokat adott át, s kötelezettségeket vállalt a csatlakozással, mint köztudott.

Molnár Krisztián elnök megyei kitekintést nyújtott a beruházásokról, Török Szabolcs a vállalt értékek védelméről beszélt a gyerekek nyelvén. Keindl Zoltánné iskolaigazgató a köszönet szavait tolmácsolta a tantestület nevében, Szilveszter Mária tanárnő az örök igazságot hordozó Reményik-verssel, A templom és az iskola soraival aktualizálta az avató eseményt. Az iskola kórusa és Márton Dóra hegedűjátéka emelte az ünnepség hangulatát.