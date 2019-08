Megújult a Meseliget Óvoda Velencén

Energiahatékonysági korszerűsítés fejeződött be a Meseliget Óvodában, ahol csütörtökön az ovisok az óvópedagógusokkal közösen adtak avatóműsort.

Az avatóünnepségre érkezőket közel harminc óvópedagógus és dadus fogadta sárga, kék, zöld és piros egyenpólókban az intézmény belső udvarán felállított színpadán és körülötte. Az óvoda dolgozóinak az ovisokkal közösen adott műsorát a szülők és a meghívott vendégek tapsa kísérte. Az első két műsorszám után a megjelenteket Serhókné Varjas Edit óvodavezető köszöntötte, aki elmondta: az intézmény számára különösen kedves nap érkezett el az átadóval, amikor is az energiahatékonysági korszerűsítéssel dédelgetett álmaik egy része valóra vált. Az óvoda egyik épülete modern nyílászárókat és új falszigetelést kapott.

A vezetőnőt Koszti András polgármester követte ünnepi beszéddel, amelyben elégedetten idézte föl, hogy az oktatási és közintézmények hazai beruházásainak intenzitása mára utolérte az egykor csak nyugatabbra szokásos mértéket. Utalt a Testnevelési Egyetem nemrégiben átadott velencei beruházására és arra is, hogy az óvoda energetikai korszerűsítése is már egy második etap volt, hiszen 2018-ban az épület vízrendszerét újították föl. Pár napja átadtak továbbá egy kerékpárutat is a településen és egy emlékművet a Hősök park­jában. „Kicsi lépésenként, de folyamatosan haladunk előre” – összegzett a polgármester.

A színpadra lépő Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő a polgármester által említett kis lépés részleteiről szólva elmondta: az óvoda-korszerűsítő beruházására Velence 28 milliós támogatást kapott, amihez végül 4 millió forint önerőt tett hozzá. A miniszterelnöki biztos egyúttal jelezte: megértette az óvodavezető célzását, amikor az a dédelgetett álmok csupán egy részének megvalósulásáról beszélt. Tessely Zoltán föl­említette a mintegy 200 szülő által aláírt óhajt az intézményi rendszerek bővítésére. Ennek alapja az, hogy a Velencei-tó térségében rohamosan nő a betelepülők és velük együtt arányaiban még fokozottabban a kisgyermekek száma. Ám a települések a megnövekedett intézményi igényeknek önerőből nem tudnak megfelelni. Tessely Zoltán részben az óvodavezetőnek is válaszul sejtetni engedte, hogy egy sok százmilliós fejlesztés ez ügyben már a tervezőasztalon van.

Molnár Krisztián, a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke beszédében szintén kitért a térség növekvő gyermekszámából következő intézményi fejlesztések szükségességére. Konkrétumként pedig megemlítette a bölcsőde várhatóan hamarosan meginduló 200 millió forintos fejlesztését. Molnár Krisztián az előtte szólókhoz hasonlóan örömteli problémának nevezte a tókörnyék növekvő lélekszámát. A műsorokat követően az óvoda bejáratánál került sor a nemzeti színű szalag átvágására.