Megújult a megye legnagyobb temploma

Elmondhatjuk, hogy célegyenesbe ért a településen a katolikus templom felújítása.

A 600 milliós beruházásból elsősorban az épület külső és környezeti megújítása valósult meg. Már csak néhány kisebb feladat, köztük a baluszteres korlát felújítása van hátra, amihez a tervek szerint külön forrást és kivitelezőt biztosít majd az egyházmegye – tudtuk meg Ádám Zsuzsanna alpolgármester asszonytól.

A község kiemelt jelentőségű épületének – a hazai klasszicizmus kiemelkedő példájának –, Magyarország hetedik, míg a megye legnagyobb templomának renoválása a cél­egyenesbe fordult. Bár az idő vasfoga alaposan kikezdte az elmúlt évtizedekben, hála az 500 milliós kormányzati támogatásnak és az egyházmegye által biztosított mintegy 100 millió forintnak, megújulhatott, amivel egy régóta dédelgetett álom valósulhat meg Válon.

Megtudtuk, hogy a munkálatok során megerősítették a tetőszerkezetet, 1400 négyzetméternyi új tetőfedést kapott, a korábbi palahéjazatot egy nagyon jó minőségű, időtálló Rheinzink fémlemez váltotta fel.

Megtörtént továbbá a falazatok szigetelése, a teljes homlokzat és a külső nyílászárók felújítása, valamint restaurálták a kőszerkezeteket. Az ingatlant is modernizálták. Víz- és szennyvízbekötés készült, valamint a teljes elektromos hálózat is korszerűsödött: a légkábeles elektromos ellátást földkábeles váltotta fel. Az épület belső világítása is megújult, energiatakarékos LED-es lámpákat telepítettek, és a templom kívülről teljes díszkivilágítást kapott, amely aszerint szabályozható, hogy milyen felületeket, területeket szeretnének megvilágítani.

A húsvéti hosszú hétvégén pedig már teljes kivilágított pompájában csodálhatták meg az ott lakók az impozáns épületet és a hozzá tartozó megújult környezetet: a templom előtt kialakított reprezentatív teret, a templom körüli sétányt és a parkosított zöldfelületeket.

Az alpolgármester elmondta, hogy az ünnepélyes átadás időpontja a járványhelyzet miatt bizonytalan, nagyon nehéz megmondani, mikor kerülhet rá sor. Reményei szerint a korlátozások enyhülésével talán ősszel minden érdeklődő megcsodálhatja az épületet.

A műemlékként számon tartott, 1819 és 1824 közt épült váli római katolikus templom Ürményi József településalakító mecénás szándékának eredménye. Felszentelése 1854. október 8-án volt az egykori váli plébános Farkas Imre által, aki ekkor már székesfehérvári megyéspüspök volt.