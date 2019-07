Megújult a Királysor

Több mint 2 ezer négyzetméteren újult meg a burkolat a Királysoron. A fásításra hamarosan szintén sor kerül.

Február óta zajlott a felújítás a Királysor 41-51. közötti területen, melynek során sor került távhővezeték-kiváltásra, végül pedig szegélykorrekció, aknafedlapok cseréje és szintre emelése, az útfelület aszfaltburkolatának felújítása, a betonburkolat feszültségmentesítése, továbbá a burkolati jelek felfestése is megtörtént – hangzott el azon a projektzárón, melyet kedden délelőtt tartott Horváth Miklósné, a körzet önkormányzati képviselője a területen.

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ÚT 2017-19. programjának keretében megvalósult projekt mintegy 30 millió forintba került, s ezzel egy 50 millió forintos, nagyszabású beruházás első üteme fejeződött be a környéken. A tervek szerint szeptemberben az iskolaudvart is érintő parkosítási, sportpálya- és parkolóprojekt indulhat, valamint teljes felújításon esik át a Királysor 94. szám előtti szakasz is.