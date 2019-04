Megújult a Hosszúsétatér páratlan oldali járdaburkolata

Mészáros Attila, az 5. számú választókörzet önkormányzati képviselője azt mondta vasárnap délelőtt az átadáson, hogy ez egy régi, elöregedett járdaszakasz volt, amelyet fel tudtak újítani.

Hozzátette, a város fejlődő gazdaságának köszönhetően jelentős forrásokat tud az önkormányzat út-, járda- és parkolófelújításra, illetőleg -építésre fordítani.

Kilencszáz négyzetméteren aszfaltburkolatot cseréltek, és további 134 négyzetméteren új lett a teljes pályaszerkezet. A szegélyezés 311 méter hosszan újult meg a Hosszúsétatér Horvát István út és vasúti aluljáró közötti szakaszán.

Az átadás egyik meghívottja, Törő Gábor országgyűlési képviselő megköszönte Mészáros Attilának a városrész képviselőjeként végzett tevékenységét, bízva abban, hogy ez a dinamizmus a jövőben is folytatódik.

Mint megtudtuk, az ötös körzetben több helyen is örülhetnek a járdafelújításnak a lakók. A Tóváros lakónegyedben és a Széchenyin is szép és egyenes lesz a gyalogosok útja. A beépített anyagoknak és a munkálatoknak több mint 40 millió forint az értéke.

Vezető képünk illusztráció!