Megújuló szabadstrandok a Velencei-tavon

A szabadstrandok üzemeltetése nem egyszerű feladat, ugyanis ma már épp olyan feltételeknek kell megfelelniük, mint a fizetős változatnak. A vízi mentő mellett például kell, hogy legyen öltöző és vizesblokk is a területen. Ezekhez a fejlesztésekhez járul hozzá a kormány azzal, hogy a Velencei-tó valamennyi szabadstrandjának egyenként 100 millió forint támogatást nyújt. A változások már a következő nyáron láthatóak lesznek.

– Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a Velencei-tavat erősíteni tudjuk Magyarország turisztikai térképén. Ezért a Magyar Turisztikai Ügynökség készített egy előterjesztést azzal a céllal, hogy a Velencei-tó és a Pannónia Szíve Fejlesztési Program térsége kiemelt turisztikai területté válhasson – fogalmazott Tessely Zoltán miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője azon a sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették a Velencei-tó szabadstrandjainak fejlesztését. Kiderült, hogy ennek az előterjesztésnek az elfogadása ugyan még várat magára, de addig is a program egyes elemeinek megvalósítása elindítható. A Balatonon eddig megvalósult turisztikai célú fejlesztések most a Velencei-tavon is elindulhatnak – hangzott el.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a magyarországi turizmus fejlődésébe ágyazva világított rá a Velencei-tó eredményeinek jelentőségére. Mint mondta, Magyarországon a turizmus-vendéglátás iparág állítja elő a GDP 11 százalékát, 400 ezer ember dolgozik benne, jellemzően magyar tulajdonú mikro- és középvállalkozásokban. A turizmus teljesítménye kiemelkedő az elmúlt néhány évben, ugyanis 10 százalék feletti növekedést mutat évről évre – vagyis aranykorát éli a magyar turizmus. Az országos átlagot meghaladó volt a turisztikai növekedés a Velencei-tó térségében is, a tó turizmusa az uniós és a világátlag felett teljesített. Jelentősen nőtt a belföldi vendégek száma a térségben – 2014-hez képest 58 százalékkal. A külföldiek száma pedig megduplázódott: kétszer annyi német, háromszor annyi holland, négyszer annyi szlovák érkezett, mint öt éve. A vendég­éjszaka szám is megkétszereződött – 330 ezer vendégéjszakát mért 2018-ban a KSH, míg 2014-ben 174 ezret.

– A kormány programjának célja, hogy 2030-ig az ország valamennyi szabadvízi strandja európai színvonalúvá fejlődjön. Ebbe egyre több területet vonnak be. Elsőként a Balatonnál, majd a Tisza-tónál történtek fejlesztések, s most következik a Velencei-tó térsége – jelentette be Guller a sajtótájékoztatón, kiemelve, hogy a tó körül található valamennyi szabadstrand megújul, ugyanis strandonként 100 millió forint támogatást ad a kormány. A támogatást infrastruktúra-fejlesztésre, vizes­blokkok és gyermekek számára külön vizesblokkok, valamint vízhálózat-kialakításra, parkosításra, parkok, öltözők kihelyezésére, illetve a vízbe jutás megkönnyítésére fordíthatják az önkormányzatok.

Koszti András, Velence polgármestere a város turisztikai térképre való felkerüléséről szólt: – Velence nagy mértékben hozzájárult a magyar turizmus eddigi fejlődéshez, ugyanis ma már a 19. legnépszerűbb helynek számít. Nagy probléma volt, hogy a külföldi turisták elpártoltak, de látható, hogy már kezdenek visszajönni.

Tóth István, a nyolc kilométeres tópart-szakasszal rendelkező Gárdony polgármestere is hozzáfűzte: szabad fürdőhelyei ma a ’60-as, ’70-es évek építészeti stílusát idézik, azóta gyakorlatilag alig történt rajtuk változás. Éppen ezért a támogatásnak fontos jelentősége és helye van ezeken a területeken – emelte ki.

A két Velencei-tavi város polgármestere úgy véli, három-három szabadstrandot érint náluk a Magyar Turisztikai Ügynökség programja. Ám hogy pontosan mennyit, az még kérdéses. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke ezzel kapcsolatosan a Fejér Megyei Hírlap kérdésére hozzáfűzte: az, hogy ez pontosan hány strandot érint, a közeljövő egyeztetései alapján derül ki. A Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a vízügyi engedélyezési hatóságokkal a következő héten végigjárják a strandokat és pontosítják, hogy melyek számítanak szabad besorolásúnak.