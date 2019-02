Megújulhat a fehérvári bölcsi

Vissza nem térítendő uniós támogatásból hamarosan megújulhat a székesfehérvári Százszorszép Bölcsőde.

A felújítás az épület külső és részleges belső korszerűsítésére terjed ki. Az épület felújításának keretében a tetőszerkezetet és az épület hőszigetelését is korszerűsítik. A homlokzat is megújul, és megvalósul a régi nyílászárók cseréje is. A meglévő akadálymentesített bejáratot is felülvizsgálják, és szükség szerint át is alakítják.

A Százszorszép Bölcsőde udvari játékai is korszerűbbé válnak, valamint beszereznek a pályázat keretében olyan fejlesztőjátékokat és egyéb eszközöket is, amelyek a kisgyermekek fejlődéséhez hozzájárulnak.

